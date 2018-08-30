Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% с 45%

EPA-EFE/David Fernández

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Центральный банк Аргентины на внеплановом заседании повысил ключевую ставку до 60% с 45%, говорится в официальном сообщении регулятора.

"В ответ на текущую валютную ситуацию и опасаясь того, что это окажет серьезное влияние на уровень инфляции в стране, Комитет по денежной политике Центрального банка Аргентины единогласно принял решение провести внеплановое заседание и повысить учетную ставку до 60%", — говорится в заявлении Центробанка

В этот же день на предварительных торгах курс национальной валюты Аргентины упал на 15%, до нового исторического минимума в 39 песо за доллар.

Песо обесценился уже более чем на 45% к доллару с начала 2018 года. Снижение курса национальной валюты усложняет выплату долга страны, номинированного в долларах. Только в 2019 году стране надо выплатить почти $25 млрд долга.

Падение национальной валюты сопровождается инфляцией, которая превысила в июле 30% годовых. Учетная ставка местного ЦБ взлетела до 45%, а валютные резервы стремительно уменьшаются. Как ожидается, в этом году ВВП снизится на 1%.