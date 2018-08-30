Ещё
Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% с 45%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.41
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
77.68
+0.25 Золото
1199.12
–0.01 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1662
+0.0285
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Центральный банк Аргентины поднял ключевую ставку до 60% с 45% 

Вести Экономика + ещё 6 1 час назад
Фото: Вести Экономика
EPA-EFE/David Fernández
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Центральный банк Аргентины на внеплановом заседании повысил ключевую ставку до 60% с 45%, говорится в официальном сообщении регулятора.
"В ответ на текущую валютную ситуацию и опасаясь того, что это окажет серьезное влияние на уровень инфляции в стране, Комитет по денежной политике Центрального банка Аргентины единогласно принял решение провести внеплановое заседание и повысить учетную ставку до 60%", — говорится в заявлении Центробанка.
В этот же день на предварительных торгах курс национальной валюты Аргентины упал на 15%, до нового исторического минимума в 39 песо за доллар.
Песо обесценился уже более чем на 45% к доллару с начала 2018 года. Снижение курса национальной валюты усложняет выплату долга страны, номинированного в долларах. Только в 2019 году стране надо выплатить почти $25 млрд долга.
Падение национальной валюты сопровождается инфляцией, которая превысила в июле 30% годовых. Учетная ставка местного ЦБ взлетела до 45%, а валютные резервы стремительно уменьшаются. Как ожидается, в этом году ВВП снизится на 1%.
Вести Экономика: последние новости
Почему у рубля плохие перспективы? Братья по падению: белорусский рубль, украинская гривна и российский рубль Развивающиеся рынки накроет новая волна распродаж
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах45
Рубли ждет тотальное изменение82
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию334
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение