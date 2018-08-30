Корпоративная прибыль в США демонстрирует лучшие результаты за 6 лет

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика» Показатель вырос внутри страны: за пределами США результаты американских компаний снизились.

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Корпоративная прибыль в США в I полугодии 2018 года выросла по сравнению аналогичным периодом 2017 года на 16,1%. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства торговли США. По информации издания, это — максимальный показатель за 6 лет.

Большую часть роста обеспечили налоги. Взносы, выплаченные американскими компаниями, снизились на 33% по сравнению с предыдущим годом, или более чем на $100 млрд в годовом исчислении.

Еще одним фактором, обеспечившим высокие показатели по прибыли, стал экономический рост, который оказался выше прогнозов. Министерство торговли пересмотрело свою оценку темпов роста экономики во II квартале 2018 год. В итоге рост, в годовом исчислении, составил 4,2%, а не 4,1%, как сообщалось ранее.

Правда, как отмечает WSJ , корпоративная прибыль выросла только внутри страны: за пределами США показатели американских компаний снизились.

Согласно отчетам, представленным отдельными компаниями в последние недели, увеличение прибыли было обусловлено быстрым ростом в энергетическом секторе, кроме того, положительную динамику продемонстрировали технологический, потребительский и финансовый секторы.