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Совет директоров «Совкомфлота» утвердил допэмиссию около 281 млн акций
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Совет директоров «Совкомфлота» утвердил допэмиссию около 281 млн акций 

Прайм + ещё 1 53 минуты назад
МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Совкомфлота" утвердил решение о дополнительном выпуске акций в количестве почти 281 миллион штук на основании ранее принятого акционерами решения об увеличении уставного капитала компании путем допэмиссии, следует из сообщения компании.
"Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг — обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» в количестве 280,957 миллиона штук, размещаемых путем открытой подписки, на основании решения об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительного выпуска акций, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» 1 марта", — говорится в сообщении по итогам заседания совета 28 августа.
Номинальная стоимость одной бумаги — 1 рубль.
Совет директоров «Совкомфлота» 28 февраля 2017 года и 27 января 2016 года утверждал изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных акций в количестве около 281 миллиона штук, который был зарегистрирован ЦБ еще в 2015 году, следует из сообщений компании.
Как сообщал эмитент, Банк России 19 марта 2018 года признал несостоявшимся дополнительный выпуск около 281 миллиона акций «Совкомфлота» в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска и аннулировании его государственной регистрации.
Государство уже много лет планирует приватизировать «Совкомфлот». Продажа 25% минус 1 акции компании планировалась и в прошлом году. В декабре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что работа над сделкой продолжается, и есть вероятность, что она состоится в 2018 году.
"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России.
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