«ГТЛК становится все более значимым инструментом для государства»

Государственная Транспортная Лизинговая Компания получила по итогам полугодия прибыль в соответствии с МСФО после крупного убытка за прошлый год. Какие цели закладывает в свою стратегию крупнейший российский лизингодатель, где привлекает фондирование, с какими трудностями в работе сталкивается и планирует ли, несмотря на свою первоочередную роль в качестве инструмента для реализации госпрограмм в транспортной отрасли, повышать свою прибыльность для государства, рассказал Банки.ру генеральный директор ПАО «ГТЛК» Сергей ХРАМАГИН

— Вчера ГТЛК опубликовала полугодовую отчетность по международным стандартам. Прокомментируйте, пожалуйста, динамику основных показателей.

— По итогам первого полугодия мы показали положительный результат, чистая прибыль составила 442 миллиона рублей, совокупный доход — 645 миллионов. Активы компании увеличились на 82 миллиарда относительно конца 2017 года и составляют 423 миллиарда рублей.

Отмечу, что отношение дохода по основной деятельности к средней величине активов увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует об увеличении рентабельности деятельности компании.

— Прошлый год оказался убыточным для компании — насколько я помню, отрицательный финансовый результат по МСФО составил 3,9 миллиарда рублей. С чем это было связано и за счет чего в этом году удалось переломить негативную динамику?

— Как мы уже говорили, убыток, полученный по итогам 2017 года, носил единовременный характер и был связан с созданием резервов. Фактически же доход по основной деятельности, полученный компанией, составил более 3,4 миллиарда рублей.

На российскую финансовую отрасль серьезное влияние оказали кризисные явления в различных отраслях экономики, включая транспорт. В частности, на лизинговый бизнес повлияло падение ставок в железнодорожном сегменте, который занимает почти половину совокупного портфеля российских лизингодателей, а также рост дебиторской задолженности в других направлениях.

Сейчас цикл создания резервов, которые привели к убыткам в отчетности, закончился, мы это видим и по результатам деятельности наших коллег.

По нашим прогнозам, немалую часть резервов в будущем удастся восстановить, что также положительно скажется на нашей отчетности.

— То есть положительный финансовый результат ожидается и по итогам всего года?

— Да, по итогам года мы также ожидаем положительного результата.

— А насколько амбициозные цели ставит компания по приросту нового бизнеса и лизингового портфеля в целом за 2018 год?

— По итогам полугодия объем нового бизнеса, а в лизинге это означает совокупную стоимость имущества, закупаемого по договорам лизинга, составил 159 миллиардов рублей, что превышает результат за весь прошлый год. Похожая ситуация и с лизинговым портфелем: при плановом показателе в 743 миллиарда рублей по итогам 2018 года к началу июля он превысил 803 миллиарда. С 2012 года мы остаемся самой быстрорастущей компанией на рынке и пока не планируем сбавлять обороты. Мы постоянно диверсифицируем направления деятельности, помимо реализации программ поддержки отечественного транспортного машиностроения активно инвестируем в развитие транспортной инфраструктуры.

— В январе сообщалось, что в 2017 году менеджмент ГТЛК начал разработку полноценной стратегии компании на десятилетний период. Подготовлена ли она уже и какие предусматривает целевые показатели, новые направления?

Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин. — Рыночная стратегия ГТЛК разработана и прошла рассмотрение советом директоров компании в конце прошлого года. Для госкомпаний основным документом является долгосрочная программа развития, которая проходит одобрение и на совете директоров, и во всех профильных министерствах. Для нас это Минтранс

Учитывая нашу роль как государственного инструмента развития транспортной отрасли и поддержки транспортного машиностроения, мы актуализируем стратегию с учетом указов президента, новых национальных проектов, стратегии пространственного развития и других документов, которые будут формировать стратегию развития отдельных отраслей в ближайшие годы.

В этой связи необходимо отметить, что наши программы направлены на развитие конкретных сегментов отрасли транспорта, где традиционные финансовые институты не работают из-за низкой маржинальности или высоких рисков. Государственное софинансирование обеспечивает необходимую устойчивость ГТЛК в реализации этих программ, а ГТЛК, в свою очередь, поддерживает социально значимые или стратегически важные проекты.

При этом возвратность лизинговых платежей и их реинвестирование обеспечивает пролонгацию программ поддержки без дополнительных инвестиций бюджета.

В нашем случае мультипликативный эффект бюджетных инвестиций составляет 1 к 9, то есть на каждый выделенный государством рубль ГТЛК инвестирует в отрасль 9 рублей. Так, общий объем инвестиций ГТЛК в развитие транспортной отрасли России уже превысил 682 миллиарда рублей, из которых 68 миллиардов — прямые инвестиции правительства в капитал компании. До конца года планируется выделение еще 9 млрд рублей на пролонгацию программ в авиаотрасли.

— Насколько я понимаю, в деятельности компании прибыль не ставится во главу угла в связи с ролью ГТЛК в качестве инструмента для реализации госпрограмм в транспортной отрасли. Тем не менее — закладывается ли в стратегию развития ГТЛК безубыточность и повышение прибыльности компании для государства?

— Безусловно.

— С какими проблемами в деятельности сталкивается крупнейший игрок лизингового рынка РФ? Существуют ли для вас, например, такие проблемы, как снижение платежеспособности, ухудшение платежной дисциплины ключевых клиентов?

— ГТЛК сталкивается с теми же проблемами, что и весь лизинговый рынок. Сегодня в компании внедрена глобальная система управления рисками, которая включает контроль за всеми видами финансовых рисков. Активно мониторим ситуацию в основных бизнес-сегментах и на макроэкономическом уровне. На сегодняшний день уровень просроченной дебиторской задолженности по нашему портфелю находится на историческом минимуме. При этом надо отметить, что, являясь крупнейшей лизинговой компанией и работая с лидерами рынка, мы обеспечиваем высокий уровень стабильности лизинговых платежей.

— Есть ли в текущей ситуации у компании трудности с привлечением фондирования?

— ГТЛК привлекает внебюджетное финансирование на общих основаниях, мы являемся классическим рыночным игроком. За годы работы мы перешли в статус надежного и желанного заемщика, поэтому проблем с привлечением финансирования в любой валюте у нас нет.

— ГТЛК, судя по данным презентации, активно наращивает долю облигаций в обязательствах и при этом является единственным игроком российского лизингового рынка, привлекающим фондирование через инструмент еврооблигаций. С чем связано изменение структуры заимствований и насколько опасна в этой связи текущая ситуация на валютном рынке?

— Основной принцип нашей политики заимствований — диверсификация источников финансирования. Мы работаем над постоянным расширением перечня инструментов, чтобы оперативно реагировать на изменения ситуации на финансовом рынке.

Если в 2016—2017 годах мы воспользовались благоприятной рыночной конъюнктурой и разместили два выпуска еврооблигаций, то сейчас, когда международные рынки капитала фактически закрыты для эмитентов из РФ, мы в целом делаем упор на банковское кредитование, выпуск локальных облигаций в рублях и в долларах США и привлечение специализированного авиационного asset-backed (обеспеченного активами. — Прим. Банки.ру) финансирования.

Когда появились трудности с привлечением на международном рынке, мы успешно разместили облигации в России, в том числе выпустили биржевые облигации объемом 150 миллионов долларов в июне 2018 года.

Второй принцип — это гибкость. В ГТЛК не установлено какое-либо целевое соотношение между публичными и непубличными заимствованиями. И, совершая каждую сделку, мы выбираем наиболее оптимальные источники финансирования с точки зрения сроков, стоимости и доступности.

Третий принцип — неприемлемость принятия валютных рисков и возникновения открытой валютной позиции. Поэтому валютное финансирование привлекается только под сделки с клиентами с валютной выручкой.

— Какие риски вы видите для своего бизнеса и лизингового рынка РФ в целом в связи с возможностью ужесточения санкций в отношении России?

— Благоприятная бизнес-среда — это отсутствие искусственных ограничений законной деятельности, а санкции и есть по сути ограничения. Однако стоит заметить, что на текущий момент более 70% портфеля ГТЛК — это отечественная техника, работающая в РФ, поэтому существенного влияния в случае ужесточения санкций в отношении России не ожидаем.

— Известно, что для выпуска еврооблигаций ГТЛК использовала дочернюю компанию GTLK Europe. Как развивается бизнес этой компании?

— GTLK Europe была создана и зарегистрирована в Ирландии в 2012 году для развития нашей лизинговой деятельности за рубежом, привлечения финансирования на международных рынках капитала — еврооблигаций, а также для содействия экспорту отечественной высокотехнологичной продукции, в первую очередь самолетов. На сегодняшний день объем лизингового портфеля GTLK Europe составляет свыше 2,175 миллиарда долларов США. Клиентами в авиационном лизинге стали известные международные авиакомпании — EasyJet , Bulgarian Eagle, Germania, Silk Way и другие. GTLK Europe — это реально работающая лизинговая компания, которая в будущем станет платформой для продвижения российской техники на международные рынки.

— Расскажите о планах ГТЛК по выходу на новые рынки. По данным вашей компании, ожидается открытие офиса в Гонконге. Это движение в сторону новых клиентов или в том числе — в сторону новых инвесторов?

— Мы с большой перспективой смотрим на азиатские рынки, в связи с чем уже запустили процесс создания дочерней структуры в Гонконге. В последние годы Гонконг становится «Меккой» для лизинговых компаний. Это связано с тем, что в Гонконге нет ограничений для зарубежных заемщиков, входящих на долговой рынок для финансирования своего бизнеса, и действует льготный налоговый режим для авиализинга.

У нас уже есть положительный опыт привлечения долгосрочного заемного финансирования у китайских банков для финансирования сделок авиационного лизинга, и мы планируем расширять данное направление.

Это серьезный рынок с огромными запасами ликвидности — по объему облигационный рынок Китая является третьим в мире и уступает только США и Японии, поэтому выстраивание отношений с инвесторами из Азии может стать одной из приоритетных задач группы ГТЛК в среднесрочной перспективе.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялось заседание российско-китайской подкомиссии в области транспорта с участием министра транспорта РФ Евгения Дитриха и министра транспорта КНР Ли Сяопэна, где мы провели презентацию открытия офиса в Гонконге. Наши китайские партнеры подтвердили заинтересованность в проекте и готовы к взаимовыгодному сотрудничеству по этому направлению.

— В презентации вашей компании есть статистика по изменению географии инвесторов, вкладывающихся в валютные бумаги ГТЛК, и структуры этих вложений по типам инвесторов. Например, заметно увеличение доли российских инвесторов, кроме того, в 2017 году заметно выросла доля банков. Чем обусловлены эти тенденции и кто сейчас основные инвесторы в бумаги ГТЛК?

— Мы размещали еврооблигации в 2016 и 2017 годах, когда рынки капитала были открыты для российских эмитентов и санкционное давление, влияющее на поведение инвесторов, было существенно менее ощутимо. Увеличение доли российских инвесторов во втором выпуске евробондов ГТЛК — результат нашей последовательной работы с инвесторами. Первый выпуск, и это была позиция акционера, мы изначально хотели сделать максимально международным, что отразилось на аллокациях и незначительной доле российских инвесторов в финальной книге. Во втором выпуске мы сознательно пошли по пути расширения доли российского участия в размещении, видя колоссальный неудовлетворенный спрос на наши бумаги из России. Увеличение доли банков во втором выпуске отчасти можно объяснить как раз увеличением доли российских инвесторов, которыми традиционно являются банки.

Что касается разбивки по типам инвесторов, мы хорошо знаем свою инвесторскую базу и на регулярной основе общаемся со всеми ключевыми игроками рынка, включая банки, управляющие компании, хедж-фонды, частные швейцарские банки.

Вопросу взаимодействия с инвесторами мы уделяем большое внимание и пользуемся в данном аспекте полной поддержкой нашего акционера — Минтранса России. Представители министерства всегда участвуют в наших встречах с инвесторами, последний день инвестора в Лондоне также прошел с их участием. Такая прозрачность ГТЛК и вовлеченность акционера высоко ценится нашими инвесторами.

— СМИ писали об интересе ГТЛК к выставленной на продажу компании «ТрансФин-М» . Это как раз тоже лизинговая компания с проектами в крупных сегментах транспортного рынка. Насколько серьезны, конкретны эти планы? И рассматривается ли вообще возможность роста бизнеса ГТЛК в том числе за счет сделок M&A в будущем?

— Предложение о покупке компании «ТрансФин-М» было сделано всем крупным игрокам. Мы находимся в стадии изучения, и о конкретных результатах говорить еще рано.

В целом сделки M&A — один из естественных возможных путей развития бизнеса. Конкурентные поглощения или поглощения с целью роста бизнеса для нас не приоритет. Мы рассматриваем сделки M&A с точки зрения синергии, в том числе дающей существенный эффект для конкретных отраслей экономики. Именно такие проекты могут быть предложены к рассмотрению акционеру и совету директоров.

Новость

— ГТЛК в соответствии с определенной для нее государством ролью концентрируется на реализации масштабных проектов. В то же время у многих крупных игроков, в том числе компаний с госучастием, есть сейчас отдельные направления по так называемому розничному лизингу — сделкам с малым бизнесом. Актуально ли это для вашей компании и рассматривается ли в перспективе?

— Розница никогда не была для нас приоритетным направлением. По нашему мнению, в сегменте розничного лизинга создана эффективная система государственной поддержки через Корпорацию МСП, государственные субсидии и льготные предложения других лизинговых компаний.

— Запланированная реформа рынка лизинга предполагает, например, переход лизинговых компаний под надзор ЦБ , установление требований по капиталу. Чего вы ожидаете в связи с реформой?

— На самом деле концепция реформы только обсуждается, порядок этого регулирования до конца не определен, поэтому нам сложно сейчас говорить, какие из предполагаемых конкретных регулирований были бы полезны, а какие — нет.

Мы участвуем как эксперты в обсуждении реформ, и те варианты реформы, которые обсуждаются на данный момент, для ГТЛК не должны создать в будущем каких-либо проблем. Если мы говорим о достаточности капитала, то она и так в ковенантах у нас есть. А кроме достаточности капитала пока детально больше ничего не обсуждается.

— С учетом того, что лизинговый рынок будет жестче контролироваться финансовым регулятором, кажется ли вам в перспективе жизнеспособной идея размещения лизинговыми компаниями своих облигаций среди широкого круга инвесторов, в частности физлиц? Ряд госбанков уже такие проекты реализуют…

— Это, опять же, будет зависеть от того, по какому направлению пойдет реформа. Мы являемся абсолютно транспарентной компанией, регулярно публикующей отчетность по МСФО, и, будучи крупным эмитентом облигаций, соблюдаем все требования регуляторов. Подавляющее большинство наших выпусков включены в котировальный список первого уровня Московской биржи и входят в ломбардный список Банка России, что можно назвать определенным знаком качества. Кроме того, ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от «большой тройки» международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A+ (RU)» от АКРА. По этой причине наши облигации являются привлекательным объектом инвестиций как для институциональных инвесторов, так и для «физиков».

Мы не ожидаем, что введение регулирования лизингового сектора негативно повлияет на способность ГТЛК привлекать ресурсы через выпуски облигаций, и продолжим работу по расширению своей инвесторской базы. Традиционными инвесторами в наши бумаги являются банки, крупные управляющие компании и страховые компании, присутствует также и некоторое количество инвесторов-физлиц.

ВТБ и Размещение облигаций среди широкого круга физлиц, или так называемые «народные облигации», — это инструмент, доступный в настоящее время для крупнейших госбанков с большим количеством розничных клиентов, которым данный инструмент предлагается как альтернатива классическим депозитам. Такие облигации уже выпустили Сбербанк Россельхозбанк . В то же время для небанковских финансовых организаций данный инструмент по объективным причинам пока не является оптимальным.

— Цифровая экономика, диджитализация — насколько эта тема актуальна для лизингового рынка в целом, для вашей компании?

— Финансовые сервисы и розница — отрасли, для которых диджитализация сейчас является вопросом конкурентоспособности и выживания. В ГТЛК цифровизация в первую очередь была направленна на оптимизацию основных бизнес-процессов. Следующий для нас этап — внедрение IT-сервисов для непосредственно лизинговой деятельности, связанной с внедрением цифровых технологий на транспорте.

Наш первый проект в этой области, который мы на следующей неделе представим на выставке «Гидроавиасалон», — внедрение информационной системы для контроля эксплуатации парка воздушных судов. К сожалению, сейчас лизинговые компании сталкиваются с низкой информированностью о результатах эксплуатации собственного парка воздушных судов, отсутствием единых стандартов по получаемым данным от авиакомпаний и недостаточной точностью расчетов резервов на ТО и остаточной стоимости воздушных судов.

Программа, над которой мы работаем вместе с разработчиками, позволит решить все эти проблемы и не только повысить эффективность управления парком, но и сделать полеты безопаснее, а отечественные самолеты — конкурентоспособнее.

Первый этап внедрения программы будет направлен на контроль отечественных самолетов SSJ 100, которых в нашем парке 36 единиц. Кстати, лизингополучателям самолетов программа будет предоставляться бесплатно.

— Какие из недавних и запланированных проектов и событий компании вы бы отметили как самые важные?

— Важным событием для нас стало решение правительства о выдвижении в состав совета директоров ГТЛК вице-премьера Максима Алексеевича Акимова . В ближайшее время он будет избран председателем совета — имеется соответствующая директива правительства. Это говорит о том, что ГТЛК становится все более значимым инструментом для государства.

В августе премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым были подписаны постановления о выделении ГТЛК 9 миллиардов рублей на развитие программы лизинга вертолетов, локализованного регионального самолета Л-410. ГТЛК — активный участник реализации программы санитарной авиации, которая реализуется правительством РФ совместно с регионами, и на сегодняшний день мы поставили порядка 60 современных российских вертолетов производства «Вертолетов России», оснащенных медицинскими модулями.

Знаковой для компании стал контракт с «Роснефтью» стоимостью 450 миллионов долларов США на строительство нефтяных танкеров. Это одна из крупнейших сделок в лизинге судов. Уже четыре года ГТЛК является крупнейшей компанией по финансированию судостроения. Отмечу, что нам удалось переориентировать достаточно большой объем заказов с азиатских верфей на российские, и это причина для гордости.

Активно реализуется программа обновления пассажирского парка. В 2016 году мы начали сотрудничество с одной ЦППК, а сейчас заключили контракты еще и со Свердловской и Волго-Вятской пригородными компаниями.

Активное участие мы принимаем и в программе поддержки российского транспортного машиностроения, на постоянной основе размещая заказы на строительство нового подвижного состава. При этом стараемся отдавать предпочтение современному инновационному подвижному составу — на текущий момент мы являемся крупнейшими заказчиками инновационных вагонов, занимая более 30% рынка.

ГТЛК продолжает эффективно и в поставленные сроки выполнять стоящие перед компанией стратегические задачи. Амбициозные планы, поставленные на ближайшие несколько лет, потребуют целеустремленной работы команды ГТЛК и ее акционера, инвесторов и партнеров. Не сомневаюсь, что они будут реализованы с таким же успехом, как и раньше, а ГТЛК будет играть все более важную роль в развитии транспортной отрасли России.

Вопросы задавала Ася ШАЛИМОВА, Banki.ru