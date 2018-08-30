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Торги по продаже помещений Подмосковья в центре Москвы пройдут 28 сентября
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Торги по продаже помещений Подмосковья в центре Москвы пройдут 28 сентября 

РИАМО 8 минут назад
Фото: РИАМО
Помещения в Столешниковом переулке в Москве, принадлежащие Подмосковью, могут реализовать на торгах 28 сентября, само здание является объектом культурного наследия, сообщил РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
«Торги за областные помещения в историческом здании, занимающие второй, третий, четвертый и пятый этажи, состоятся 28 сентября, а заявки от инвесторов можно подать до 26 числа», — сказал Аверкиев.
По его словам, нежилые помещения в Столешниковом переулке выставлялись на торги в 2017 году, но поиск инвестора осложнился тем, что здание является объектом культурного наследия.
«Доходный дом с винным магазином О. П. Леве» — пятиэтажное здание в стиле модерн с фасадом, отделанным камнем и бронзой, построено в 1903 году по проекту известного архитектора Адольфа Эрихсона. Данные помещения много лет занимало управление архитектуры и строительства Московской области.
Стартовая цена лота составляет 428,86 миллиона рублей. Продажа помещений осуществляется в рамках реализации прогнозного плана приватизации.
Столешников переулок — это пешеходная зона вблизи Тверской улицы в окружении элитных бутиков и ресторанов. Исторически сложилось, что переулок всегда был местом активной торговли. Именно здесь в XIX и начале XX века велась самая привлекательная в Москве «продажа остатков товара» зимнего сезона по сниженным ценам. Также здесь находились 5-6 этажные дома, в которых жили люди свободных профессий и торговые служащие с высоким доходом. Сегодня это место элитного шопинга, неспешных пеших прогулок и прибыльного бизнеса.
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