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Стоимость биткоина удерживается выше $7 тысяч
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Стоимость биткоина удерживается выше отметки в $7 тыс. 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Биткоин (bitcoin) в четверг незначительно дешевеет, но при этом остается выше отметки в 7 тысяч долларов, достигнутой в среду, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.27 мск биткоин дешевел на 0,45%, до 7,025 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,57% — до 7,006 тысячи долларов.
Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 1,73%, до 287,48 доллара, Ripple — на 1,44%, до 0,341 доллара, Bitcoin Cash — на 1,33%, до 548,51 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 228 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,1% всего рынка криптовалют.
Директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов рассказал РИА Новости, что пока картина рынка не претерпела серьезных изменений, и биткоин торгуется немного выше в диапазоне 7-7,1 тысячи долларов. По мнению эксперта, снизу поддержкой является уровень предыдущих минимумов 5,7-6 тысячи долларов, а сверху — 7,6 тысячи долларов.
"На фоне ценовой стагнации хэшрейт (загруженность сети — ред.) биткойна с начала августа вырос на 20%, а с начала года — в 2,65 раза. Текущий рост связан, вероятно, с выходом на рынок новых, более эффективных моделей майнеров от различных производителей, поскольку рентабельность самых распространенных устройств — Антмайнер С9 за год существенно снизилась", — рассказал аналитик.
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