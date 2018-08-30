Рост розничных продаж в Японии замедлился в июле

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Розничные продажи в Японии в июле выросли в годовом выражении девятый месяц подряд и превысили ожидания аналитиков, сообщает Reuters.

Фото: EPA/FRANCK ROBICHON

Однако темпы роста продаж снизились. Данные указывают на то, что потребление может быть недостаточно сильным, чтобы стимулировать экономический рост в III квартале.

Розничные продажи в Японии в июле увеличились на 1,5% в годовом выражении. Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,2% после повышения на 1,7% в июне.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в июле выросли лишь на 0,1% после повышения на 1,4% в июне.

Росту показателя в прошлом месяце способствовало повышение цен на бензин, увеличение онлайн-продаж и продаж лекарств и косметики. Жаркая погода также стимулировала продажи продуктов питания и напитков.

Это компенсировало снижение продаж одежды и других товаров в универмагах после июньских распродаж.

Потребительские расходы умеренно растут с увеличением числа компаний, повышающих заработную плату. Нехватка рабочей силы, связанная со старением населения Японии, заставляет работодателей платить больше, чтобы найти и удержать сотрудников.

Рост частного потребления, на которое приходится около 60% экономики Японии, может подтолкнуть вверх потребительские цены.

Как сообщали «Вести. Экономика», потребительские цены без учета стоимости свежих продуктов питания (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после аналогичного повышения в июне.

Инфляция в Японии остается значительно ниже целевого 2%-го уровня, несмотря на годы масштабного монетарного стимулирования. Банк Японии в прошлом месяце признал, что инфляция не достигнет цели до начала 2021 года.