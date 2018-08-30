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Россия инвестировала в Украинскую экономику в 2018 году больше всех
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Россия инвестировала в Украинскую экономику в 2018 году больше всех 

Свободная пресса 15 минут назад
Россия стала лидером среди стран, инвестировавших в украинскую экономику в первом полугодии 2018 года.
Как сообщает Государственная служба статистики Украины, за первое полугодие текущего года в экономику «незалежной» было вложено 436 млн долларов российских денег. Это 34,6% от всех иностранных инвестиций.
Вторым по объёму вложений инвестором оказался Кипр с показателем 219 млн долларов, замыкают тройку Нидерланды, вложившие 207,7 млн долларов. Великобритания в этом списке занимает седьмое место с показателем 43,4 млн долларов (3,4% от всего объёма инвестиций), США вообще не попали в доклад.
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