Россия инвестировала в Украинскую экономику в 2018 году больше всех

Россия стала лидером среди стран, инвестировавших в украинскую экономику в первом полугодии 2018 года.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, за первое полугодие текущего года в экономику «незалежной» было вложено 436 млн долларов российских денег. Это 34,6% от всех иностранных инвестиций.

Вторым по объёму вложений инвестором оказался Кипр с показателем 219 млн долларов, замыкают тройку Нидерланды, вложившие 207,7 млн долларов. Великобритания в этом списке занимает седьмое место с показателем 43,4 млн долларов (3,4% от всего объёма инвестиций), США вообще не попали в доклад.