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Поддержка со стороны нефти может поспособствовать снижению доллара к 67 руб и ниже
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Поддержка со стороны нефти может поспособствовать снижению доллара к 67 руб и ниже 

Прайм 12 минут назад
В четверг на мировых финансовых рынках складывается смешанный фон. В то время как американский рынок акций не устает ставить рекорды в свете нахождения США точек соприкосновения в торговле с Канадой, а сильно упавшие развивающиеся рынки восстанавливаются, настроения на азиатских площадках на фоне новых обвинений Трампа в отношении Китая не выглядят оптимистичными.
Между тем цена на нефть Brent продолжает движение по восходящей траектории, за баррель сырья европейского эталона вновь дают больше $77. Для рынка российских акций это означает шанс на продолжение роста. Правда, текущая волна подъема характеризуется очень средними оборотами, что может говорить об отсутствии по-настоящему крупных покупателей. По прогнозам, индекс МосБиржи сегодня с высокой вероятностью успешно протестирует отметку 2350 п. вверх и закроется выше нее.
Курс доллара США накануне вернулся в зону 67-68 руб. /$. На фоне роста цен на нефть и прекращения покупок ЦБ валюты для Минфина на внутреннем рынке возвращение пары USD/RUB было логичным событием. В целом сильная поддержка со стороны нефти может поспособствовать спуску пары к 67 руб. /$ и ниже.
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