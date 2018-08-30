Если UC Rusal не удастся выйти из санкционного списка США, компании придется сократить производство алюминия на 60%

«Также если UC Rusal не удастся реализовать договорённости по продажам алюминия на мировой рынок, используя посредника в лице КНР, государству придется закупать на склад около 2,5 млн т алюминия в год, что в долларовом выражении при текущих рыночных ценах на металл на уровне $2 119 за тонну составляет порядка $5,3 млрд Маловероятно, что государство пойдёт на такие приобретения», — прокомментировал эксперт.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам о готовности правительства закупить алюминий производства UC Rusal в госрезерв, в случае если компанию не исключат из санкционного списка.

По данным министра промышленности, в краткосрочной перспективе Россия может нарастить внутреннее потребление на 300 тыс. т, что эквивалентно внутреннему потреблению на уровне 1,1 млн тон.

При негативном сценарии, если не удастся достигнуть договоренностей ни с США, ни с КНР, часть заводов UC Rusal будет законсервирована. Алюминий будет продаваться по ценам, близким к себестоимости, что ударит по маржинальной производителя, прогнозирует В. Безуглов.

Годовое производство UC Rusal по итогам минувшего года составило 3,7 млн т, при этом продажи составили 3,9 млн т., из которых только 20,6% или 800 тыс. т было реализовано в РФ. Доля сбыта составила более 80%, из которых 45% приходились на Европу и 15% на США.