PDVSA с партнерами вложит $430 млн в увеличение добычи нефти

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA подписала соглашение с 7 компаниями об инвестициях в 430 миллионов долларов, которые позволят нарастить добычу нефти на ряде скважин на 641 тысячу баррелей в день, говорится в сообщении компании.

Соглашение было подписано с такими нефтесервисными компаниями как Well Services Cavallino, Petro Karina, Helios Petroleum Services, Shandong Kerui Group, Rinaca Centauro Karina Consortium, Oil Consortium Tomoporo и Venenca. Оно охватывает 14 нефтяных скважин, добыча на которых сейчас составляет 384 тысячи баррелей в день.

"У нас есть возможность увеличить добычу на 641 тысячу баррелей в день, и мы доведем ее до 1,025 миллиона баррелей в день с помощью инвестиций в 430 миллионов долларов", — отмечается в сообщении.