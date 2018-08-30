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PDVSA с партнерами вложит $430 млн в увеличение добычи нефти
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PDVSA с партнерами вложит $430 млн в увеличение добычи нефти 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA подписала соглашение с 7 компаниями об инвестициях в 430 миллионов долларов, которые позволят нарастить добычу нефти на ряде скважин на 641 тысячу баррелей в день, говорится в сообщении компании.
Соглашение было подписано с такими нефтесервисными компаниями как Well Services Cavallino, Petro Karina, Helios Petroleum Services, Shandong Kerui Group, Rinaca Centauro Karina Consortium, Oil Consortium Tomoporo и Venenca. Оно охватывает 14 нефтяных скважин, добыча на которых сейчас составляет 384 тысячи баррелей в день.
"У нас есть возможность увеличить добычу на 641 тысячу баррелей в день, и мы доведем ее до 1,025 миллиона баррелей в день с помощью инвестиций в 430 миллионов долларов", — отмечается в сообщении.
По данным ОПЕК, нефтепроизводство в Венесуэле в июле снизилось на 47,7 тысячи баррелей в сутки — до 1,278 миллиона баррелей в сутки. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Венесуэле продолжает стремительно снижаться, обновляя многолетние минимумы, а к концу этого года может упасть ниже 1 миллиона баррелей в сутки, то есть, более чем на 20% от текущих уровней.
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