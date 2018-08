Квартальная прибыль крупнейшего китайского банка ICBC выросла на 5,8% 

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль крупнейшего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), который также занимает первое место в мире по объему активов, во II квартале 2018 г. увеличилась на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 81,6 млрд юаней ($11,9 млрд).

EPA/ROLEX DELA PENA

Показатель вырос самыми быстрыми темпами с июля-сентября 2014 г. благодаря улучшению рентабельности и качества активов.

Таким образом, рост чистой прибыли пяти самых больших банков Китая во II квартале превышал 5%, остальные четыре банка — Agricultural Bank of China, Bank of China China Construction Bank и Bank of Communications — отчитались ранее на этой неделе.