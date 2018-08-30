Квартальная прибыль крупнейшего китайского банка ICBC выросла на 5,8%

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Чистая прибыль крупнейшего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), который также занимает первое место в мире по объему активов, во II квартале 2018 г. увеличилась на 5,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 81,6 млрд юаней ($11,9 млрд).

EPA/ROLEX DELA PENA

Показатель вырос самыми быстрыми темпами с июля-сентября 2014 г. благодаря улучшению рентабельности и качества активов.

Таким образом, рост чистой прибыли пяти самых больших банков Китая во II квартале превышал 5%, остальные четыре банка — Agricultural Bank of China, Bank of China China Construction Bank и Bank of Communications — отчитались ранее на этой неделе.

На долю топ-5 банков приходится более трети из $40 трлн банковских активов Китая. В 2017 г. их прибыль выросла на 4%, и в этом году ожидается небольшое усиление подъема — до 5%.

Чистая процентная маржа ICBC в апреле-июне выросла до 2,30% с 2,16% годом ранее, говорится в пресс-релизе банка. Коэффициент достаточности капитала повысился с 14,46% до 14,73%.

В первом полугодии чистая прибыль ICBC увеличилась на 4,9% в годовом выражении до 160,44 млрд юаней. Чистый процентный доход в январе-июне увеличился на 11% до 277,62 млрд юаней.

На конец июня совокупный объем проблемных кредитов составлял 229,97 млрд юаней против 220,99 млрд юаней на конец 2017 г. При этом их доля от общего объема портфеля снизилась с 1,55% до 1,54%.