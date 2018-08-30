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Индекс РТС прибавит утром около 1%
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Индекс РТС прибавит утром около 1% 

Прайм 1 час назад
Российский рынок провел вчерашний день преимущественно в зеленой зоне. Хорошая отчетность компаний нефтегазового сектора и высокие цены на нефть поддержали котировки акций, а индекс нефтегазового сектора РТС вырос на 1%. Собственно индекс РТС по итогам торгов прибавил 0,6%, индекс MOEX — 1,4%. Европейские рынки вчера подросли умеренно, Euro Stoxx 50 поднялся на четверть процента, американские же индексы продолжили бить рекорды и завершили торговую сессию на новых исторических максимумах, чему способствовала очередная публикация макростатистики, подтвердившая высокие темпы экономического роста.
Так, вторая оценка роста ВВП США за 2 кв. 2018 г. составила 4,2% в годовом выражении, превзойдя ожидания рынка на 0,2 п.п. и первую оценку на 0,1 п.п. Американский доллар укрепился. Сегодня в США будет опубликованы данные по доходам и расходам населения за июль. По прогнозам, показатели вырастут на 0,4%. При этом дефлятор PCE ожидается на уровне 2,3% год к году — это станет его рекордным уровнем с 2012 г. Высокое значение инфляции подстегнет ожидания двух повышений ставки в нынешнем году.
Нефтяные цены вчера оставались достаточно стабильными в преддверии выхода данных о запасах нефти в США, а после этой публикации заметно выросли. Согласно отчету американского Минэнерго, за прошедшую неделю запасы нефти сократились на 2,6 млн барр., то есть больше, чем предполагал рынок (консенсус-прогноз составлял 1,5 млн барр.). По данным API, запасы нефти должны были незначительно вырасти. Запасы бензина за неделю упали на 1,6 млн барр., хотя отрицательной динамики не ожидал ни рынок, ни API.
Сегодня утром нефтяные котировки остаются в зеленой зоне вблизи двухмесячных максимумов. Азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой тенденции: китайские рынки падают, японский торгуется в небольшом плюсе. Фьючерс на S&P 500 пока не меняется. Российский рынок сегодня продолжит расти благодаря ценам на нефть, которые показали вчера заметный прирост уже после завершения торгов в Москве. Индекс РТС прибавит утром около 1%.
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