Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро

На открытии торгов российский рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи Курс доллара повысился на 16 копейки — до 68,10 рубля. Курс евро вырос на 5 копеек и составил 79,64 рубля.