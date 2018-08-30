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Рубль снижается к доллару и евро
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Рубль снижается на открытии торгов к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Комментарии
Фото:
РИА Новости
На открытии торгов российский рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара повысился на 16 копейки — до 68,10 рубля.
Курс евро вырос на 5 копеек и составил 79,64 рубля.
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