Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:10 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 355,09 пункта. Индекс РТС повысился на 0,59% — до отметки 1 091,43.