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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы РФ начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:10 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 355,09 пункта. Индекс РТС повысился на 0,59% — до отметки 1 091,43.
«Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи, проведший вчера весьма сильный день, сохранит импульс к росту и продолжит двигаться к максимумам при поддержке спроса на экспорт, в первую очередь, бумаги «нефтянки». Надеемся и на повышение интереса к покупкам отстающих от рынка бумаг в других секторах», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
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