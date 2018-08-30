Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:10 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 355,09 пункта. Индекс РТС повысился на 0,59% — до отметки 1 091,43.
«Мы рассчитываем, что индекс Мосбиржи, проведший вчера весьма сильный день, сохранит импульс к росту и продолжит двигаться к максимумам при поддержке спроса на экспорт, в первую очередь, бумаги «нефтянки». Надеемся и на повышение интереса к покупкам отстающих от рынка бумаг в других секторах», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.