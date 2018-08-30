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События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 августа
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События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 августа 

Прайм 53 минуты назад
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
1,5% (факт)
Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
-5,2% (факт)
Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2018)
-2,5% (факт)
10:00  Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
2,2% (факт)
10:00  Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
2,2% (факт)
10:55  Германия — Изменение количества безработных (август)
-6 тыс.
-8 тыс.
10:55  Германия — Уровень безработицы (август)
12:45  Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
2,87%
15:00  Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
15:30  США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)
15:30  США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)
15:30  США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
210 тыс.
214 тыс.
15:30  США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
15:30  США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
15:30  США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)
15:30  Канада — ВВП (г/г)
15:30  Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
15:30  Канада — ВВП (м/м) (июнь)
15:30  Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2018)
20:30  Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
Российские события
Когда
Где и что  Предыдущее значение
Факт.
11:00 мск (09:00 лнд)
Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018
16:00 мск  ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 24.08)
452,2 млрд долл (на 17.08)
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018
АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента
Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
X5 Retail Group — ВОСА (реестр закрыт 02.08.2018, вопрос об избрании Карла-Хайнца Холланда и Нади Шурабура в состав набсовета)
АК АЛРОСА — закрытие реестра акционеров для ВОСА (22.10.2018, повестка не утверждена)
Аэрофлот — закрытие реестра акционеров для ВОСА (23.10.2018, досрочные перевыборы СД)
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