События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 августа

МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 30 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль)

1,5% (факт)

Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июль)

-5,2% (факт)

Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2018)

-2,5% (факт)

10:00 Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)

2,2% (факт)

10:00 Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)

2,2% (факт)

10:55 Германия — Изменение количества безработных (август)

-6 тыс.

-8 тыс.

10:55 Германия — Уровень безработицы (август)

12:45 Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)

2,87%

15:00 Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)

15:30 США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (июль)

15:30 США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (июль)

15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

210 тыс.

214 тыс.

15:30 США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)

15:30 США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)

15:30 США — Расходы физических лиц (м/м) (июль)

15:30 Канада — ВВП (г/г)

15:30 Канада — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

15:30 Канада — ВВП (м/м) (июнь)

15:30 Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (2кв2018)

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

11:00 мск (09:00 лнд)

Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018

452,2 млрд долл (на 17.08)

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)

ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 2кв/1П2018

АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018 и телеконференция менеджмента

Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

X5 Retail Group — ВОСА (реестр закрыт 02.08.2018, вопрос об избрании Карла-Хайнца Холланда и Нади Шурабура в состав набсовета)

АК АЛРОСА — закрытие реестра акционеров для ВОСА (22.10.2018, повестка не утверждена)

Аэрофлот — закрытие реестра акционеров для ВОСА (23.10.2018, досрочные перевыборы СД)