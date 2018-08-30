13 компаний, которые вынуждены поднять цены из-за тарифов США

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Тарифы, которые вводит президент США Дональд Трамп , приводят к более высоким затратам на импорт для многих компаний, работающих в США, и именно на простых потребителях это скажется больше всего.

Белый дом оправдывает эти тарифы вопросами национальной безопасности, однако существует и практический, чисто экономический момент, который имеет отношение к тарифам.

Тарифы на импорт зарубежных товаров, таких как стиральные машины, сталь и алюминий, направлены на то, чтобы сделать их более дорогими, а следовательно, на их фоне американские производители будут выглядеть более выгодно.

С тех пор, как были введены эти тарифы, ряд американских компаний заявил, что они были вынуждены поднять цены на свои продукты для потребителей.

Согласно данным Министерства труда, средняя стоимость стиральной машинки выросла на 17% за последние три месяца, передает издание The Wall Street Journal.

Ниже мы расскажем о тех брендах, которых вновь введенные тарифы вынудили поднять цену на свою продукцию. Coca-Cola

27 июля в Coca-Cola заявили о том, что стоимость напитков будет повышаться с середины года.

Глава компании Джеймс Кинси заявил, что они были вынуждены поднять цены из-за роста расходов, который оказал влияние на эту и другие отрасли в стране.

Кинси также назвал цены на сталь и алюминий, тарифы на которые были введены Трампом в начале года, одной из причин роста расходов компании.

Однако он не уточнил, насколько сильно могут быть повышены цены на продукцию компании. Winnebago

Глава Winnebago Industries в июле заявил о том, что компания была вынуждена вести более агрессивную политику на рынке из-за повышения цен.

Он не уточнил, насколько будут повышены цены на продукцию компании.

Кроме того, компания привнесла несколько изменений в дизайн своих автофургонов, чтобы несколько снизить расходы на производство. Polaris Industries

Скотт Вайн, глава Polaris, компании, которая производит мотоциклы, велосипеды и снегокаты, не так давно заявил о том, что его компания подняла цены на ряд товаров, что было связано с введением тарифов.

В частности, цены были повышены на мотоциклы.

Такое заявление было сделано после того, как компания опубликовала финансовые показателиa второго квартала текущего года.

По словам главы компании, по мере того, как его компания и другие компании повышают цены на продукцию, это создает риск инфляции для потребителей и экономики в целом, что может иметь более негативный эффект, чем тарифы. Стиральные машины Whirpool

В телефонном разговоре с инвесторами, который состоялся в июле этого года, глава компании заявил, что рост стоимости сырья, который стал результатом тарифов на сталь и алюминий, оказывает негативное влияние на прибыль компании.

В компании заявили, что они рассматривают возможность повышения цен, что могло бы покрыть рост расходов. Однако в компании не уточнили, о каком повышении идет речь. General Motors

В июне автомобильный производитель General Motors подал письмо в Министерство торговли США, в котором компания призывала президента отменить планы по введению тарифов для автомобилей, так как это приведет к значительному росту цен.

В письме говорилось о том, что в какой-то момент влияние тарифов достигнет простых потребителей, что в итоге приведет к снижению спроса на продукцию. Стиральные машины LG Electronics

В январе этого года в компании LG Electronics заявили, что они будут повышать цены на стиральные машинки на 4-8% в марте.

Это означает, что стоимость каждой отдельной стиральной машинки вырастет почти на $50, заявил представитель компании. MillerCoors

Гейвин Хэттерсли, глава компании MillerCoors, которая производит такие бренды пива, как Coors Lite и Miller Lite, в июне заявил в интервью Bloomberg , что компания может повысить цены на свою продукцию для потребителей.

"Я не могу просто пойти к акционерам и сказать: «Вы должны принять то, что прибыль будет на $40 млн меньше». Это так не работает, " — заявил он.

Он заявил, что фактически пострадают простые потребители, хотя, с его точки зрения, это не то, к чему стремился президент страны. Samuel Adams — The Boston Beer Company

В разговоре с инвесторами, который состоялся 26 июля, компания заявила о том, что возможны повышения цен на продукцию во второй половине года, что связано с ростом цен на сырье.

"Это очень конкурентная отрасль, и мы хотим поддерживать нашу конкурентоспособность», — заявил председатель совета директоров Джеймс Кох, добавив, что со временем компания будет повышать цены. Campbell Soup

В рамках разговора с инвесторами в мае этого года финансовый директор компании Энтони Дисильвестро заявил, что тарифы на сталь и алюминий окажут влияние на финансовые показатели компании.

Ожидается, что в 2019 финансовом году прибыль компании сократится.

"Несомненно, вопрос в том, каковы последствия потенциального повышения цен, чтобы возможно было смягчить их", — добавил он. Toyota

Эта японская копания в июне заявила в интервью Bloomberg, что 25%-ный тариф — это «налог с потребителей», добавив, что тариф приведет к дополнительным затратам со стороны потребителей, что приведет в конечном итоге к росту стоимости на все автомобили, продаваемые в США.

Так, стоимость автомобиля Toyota Camry вырастет на $1 800, заявил представитель компании. Newell Brands

В августе глава компании Newell Brands, которой принадлежат такие бренды, как Crock-Pot, Rubbermaid, Yankee Candle и Sharpie, заявил о том, что, по его расчетам, тарифы будут стоить компании $100 млн "Я думаю, пока рано говорить о точных цифрах, но мы не будем колебаться и при необходимости повысим цены, " — заявил глава компании Майкл Полк. Kleenex and Huggies

15 августа Kimberly-Clark, материнская компания Huggies and Kleenex, объявила о том, что она планирует повышение цен на ключевые продукты.

Таким образом компания пытается покрыть рост стоимости сырьевых товаров, особенно рост цен на целлюлозу из твердой древесины и хвойной древесины, которая используется для производства подгузников, салфеток и туалетной бумаги. Jack Daniel's Компания Brown-Forman, которая производит напитки таких брендов, как Jack Daniel's, Finlandia Vodka, и другие алкогольные напитки, также планирует повышение цен на свою продукцию к концу года.

Об этом заявил финансовый директор компании в августе.

Производитель алкогольной продукции ожидает, что тарифы приведут к снижению годовой прибыли на 6%.