Минфин расписался в бессилии спрогнозировать курс рубля 

Курс рубля предугадать невозможно, заявил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, непредсказуемость российской валюты, подешевевшей на 20% за 4 месяца, связана с тем, что ее движения зависят от внешних факторов, спрогнозировать которые нельзя.
«Вы никогда не угадаете, как будет себя вести валюта. Она зависит в последнее время от настроений, рисков, будут введены санкции, не будут», — перечислил Силуанов. Кроме того, влияет ставка Федеральной резервной системы США и настроение инвесторов, которые после объявления возможных санкций начали выходить из российских активов.
Ранее Силуанов утверждал, что политика Минфина направлена на прогнозируемость и стабилизацию рубля в любых условиях. Для этого, по словам министра, власти скупают валюту на Мосбирже в рамках бюджетного правила, конвертируя в доллары, евро и фунты стерлингов все доходы от цен на нефть выше 40 долларов за баррель.