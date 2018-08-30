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Крупнейшего инвестиционного брокера России уличили в манипуляции с акциями
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Крупнейшего инвестиционного брокера России уличили в манипуляции с акциями 

Konkurent.ru 38 минут назад
Фото: Konkurent.ru
Банк России выявил многочисленные факты манипулирования акциями и ПИФами на Московской бирже с участием структур и лиц, связанных с АО «Финам» — одним из крупнейших российских брокеров, занимающим 4-е место по количеству открытых на бирже счетов. Как сообщает пресс-служба ЦБ, речь идет о сделках с акциями «Русала», крупнейшего золотодобытчика «Полюс», ЗПИФами «Финам — Информационные технологии» и «Финам — Капитальные вложения», а также с целым рядом бумаг второго эшелона.
Во всех случаях манипулятивные сделки совершали иностранные юридические лица, имеющие связи с АО «Финам», либо лица, выдававшие доверенность его сотрудникам. При этом сам брокер выполнял функции маркет-мейкера, отмечает ЦБ. «Манипуляторы по предварительному соглашению выставляли на рынок заявки на покупку и продажу ценных бумаг по одинаковой цене и в одинаковом объеме. В результате создавалась видимость торговой активности», — констатирует регулятор.
Таким образом, в бумаги пытались привлечь сторонних инвесторов, установить котировки на нужном уровне и поддерживать их. Такая практика расценивается Банком России как недобросовестная, говорится в релизе ЦБ, поскольку создает предпосылки для манипулирования рынком и введения в заблуждение широкого круга инвесторов в отношении цены финансового инструмента.
Сомнительные сделки продолжались на рынке больше 4 лет — с 2012-го по 2016-й. Какого-либо наказания, кроме предписаний о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, их участники не понесут, следует из материалов ЦБ.
Напомним, что «Финам» активно работает и в Приморском крае.
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