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Инфляция в РФ в сентябре ускорится до 3,6% из-за слабого рубля и плохого урожая
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Инфляция в РФ в сентябре ускорится до 3,6% из-за слабого рубля и плохого урожая 

Прайм + ещё 13 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в сентябре ускорится до 3,6% в годовом выражении из-за волатильности курса рубля и плохого урожая зерновых, считают опрошенные агентством «Прайм» аналитики.
По данным Росстата, инфляция в РФ на неделе с 21 по 27 августа осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%. Инфляция ускорилась до 0,1% в период с 14 по 20 августа, до этого четыре недели подряд, с 17 июля по 13 августа, она была нулевой.
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,1%, ЦБ прогнозирует показатель в диапазоне 3,5-4%.
СЛАБЫЙ РУБЛЬ И ПОВЫШЕНИЕ НДС  Эксперты сходятся во мнении, что повышение НДС до 20% с 2019 года уже начинает вносить свой вклад в ускорение инфляции. Эффект усилят сильное ослабление рубля в августе и плохой урожай зерновых.
"В определенной мере росту цен может способствовать будущее повышение НДС, так как оно может отражаться в ценах конечной продукции уже сейчас. По нашим текущим оценкам, в сентябре рост цен может усилится до 0,2% относительно августа. В годовом выражении это будет соответствовать 3,5%", — отмечает аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский.
"По предварительным данным Росстата, прирост инфляции в августе по состоянию на 27 число составил 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция в августе усилилась до 3,2% против 2,5% в июле. Это связано с рядом факторов. Во–первых, в августе прошлого года отмечалась существенная дефляция на 0,54% и, статистически, низкая база прошлого года влияет на динамику этого года. Во-вторых, усилению темпа роста цен способствует волатильность валютного рынка. Кроме того, в этом году хуже показатели урожайности зерновых и отмечается рост мировых цен на них", — считает он.
Аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов тоже называет увеличение НДС с 18% до 20% в качестве фактора, разгоняющего инфляцию. Ослабление рубля также внесет свой вклад в ускорение роста цен.
"Ослабление рубля к доллару на 8% — с 63 до 68 рублей с начала августа на фоне ужесточения санкционной риторики со стороны США в совокупности с ужесточением монетарной политики ФРС, а также увеличение НДС с 18% до 20% с января 2019 года, привели к резкому росту годовой инфляции с 2,5% в июле до 3% в августе", — говорит Безуглов.
"При этом, согласно прогнозу ЦБ, регулятор ожидает показатель годовой инфляции к концу 2018 года на уровне 3,5–4%. Однако, из-за потенциального усиления санкционного давления на рубль, и увеличения рисков на развивающихся рынках, прежде всего в Турции и Аргентине, инфляция продолжит рост и к концу сентября достигнет 3,5-3,6%", — считает он.
Аналитик Газпромбанка Дмитрий Долгин объясняет сентябрьское ускорение годовых темпов роста потребительских цен эффектом «низкой базы». «В прошлом году инфляция резко замедлялась благодаря стабильному рублю и высоким показателям урожая, а в этом году таких благоприятных внешних условий уже нет», — говорит экономист.
"Сентябрь — месяц, когда завершается сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Из-за этого, как правило, помесячное удорожание потребительской корзины в сентябре на 0,2 процентных пункта выше, чем в августе. В этом году мы можем увидеть рост индекса потребительских цен за август в районе 0,1% месяц к месяцу, а за сентябрь — до 0,3% месяц к месяцу. В терминах годовых темпов инфляции это означает ускорение с 3,2% год к году в августе и 3,7% год к году в сентябре", — считает Долгин.
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