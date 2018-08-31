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ЦБ: Годовая инфляция в РФ достигнет пика в I квартале 2019 г, временно превысив 4%
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ЦБ: Годовая инфляция в РФ достигнет пика в I квартале 2019 г, временно превысив 4% 

Прайм + ещё 1 32 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция достигнет пика в первом квартале 2019 года, затем будет замедляться и вернется к 4% в первом квартале 2020 года, следует из доклада ЦБ «Об оценке влияния повышения основной ставки НДС на инфляцию».
"С учетом переноса НДС годовой темп инфляции достигнет пика в первом квартале 2019 года и временно превысит 4%. Квартальный темп прироста цен существенно замедлится уже во втором квартале 2019 года, во втором полугодии 2019 года квартальные темпы инфляции будут вблизи 4%. Однако годовая инфляция будет снижаться в течение года более медленно, в том числе из-за эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года. В первом квартале 2020 года ожидается возвращение годовой инфляции к 4%", — сказано в документе.
Ранее в июле Банк России сохранил прогноз по инфляции на конец текущего года на уровне 3,5-4%, в 2019 году прогнозировал временное превышение годовой инфляцией 4% из-за увеличения налога на добавленную стоимость (НДС).
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