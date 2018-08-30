ЦБ не переключит акценты на повышение ставки, текущая траектория инфляции укладывается в его прогноз

По данным Росстата, индекс потребительских цен прибавил 0.1% н/н на неделе с 21 по 27 августа, а в годовом выражении инфляция преодолела психологическую отметку 3.0% г/г (3.01% г/г) впервые с сентября 2017 года.

Основной причиной для ускорения инфляции стал стремительный рост цен на мясную продукцию (+0.2/+1.2% н/н), что обусловлено ростом цен на зерновые (+1.2% н/н) из-за более низкого урожая по сравнению с августом 2017. Подобная траектория инфляции сигнализирует о продолжении восходящего тренда в сентябре и крайне низкой вероятности дефляции, которая наблюдалась в сентябре 2017 года. На этом фоне, мы ожидаем, что уже к концу 3к’18 инфляция имеет все шансы ускориться до 3.5-3.6% г/г.