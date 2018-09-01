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ЦБ рассказал, когда будет пик инфляции
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ЦБ рассказал, когда будет пик инфляции 

Авторадио + ещё 4 8 минут назад
Фото: Прайм
Годовая инфляция в России достигнет максимального значения в первом квартале 2019 года. Об этом говорится в докладе Банка России. По оценкам ЦБ, диапазон вклада НДС в инфляцию с учётом всей совокупности факторов достаточно широк и составляет от 0,6 до более 1,5 процентного пункта. Отмечается, что повышение основной ставки НДС затронет две трети товаров и услуг потребительской корзины, относительно которой идёт расчёт инфляции. Остальные категории облагаются по льготной ставке (10%) или освобождены от НДС.
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