Ценные бумаги Nike в ближайшее время могут направиться к $93

Мировой фондовый рынок завершил среду на позитивной территории на фоне роста в сегменте FAANG.

Индекс S&P 500 повысился на +0,6% до 2914,04 благодаря сектору высоких технологий после данных по ВВП США (квартальный рост +4,2% в год вместо ожидавшихся +4,0%), старта процедуры переговоров Канады о сохранении НАФТА и вслед за оптимистичным исследованием Morgan Stanley по Google и Amazon. Индекс DJIA увеличился на +0,2% до 26124,57, так как в нём меньше активов роста, которые дорожали на ожиданиях улучшения отношений США и Китая.

Из рисков нужно упомянуть о том, что Facebook и Twitter приглашены на слушания в конгресс на следующей неделе, и короткие позиции против FAANG достигли $37 млрд Инвесторы с Уолл Стрит покупают опционы на дальнейший рост, видимо, считая, что если не будет коррекции, то акции сильно вырастут.

Нефть Брент росла к $77,3 после данных о падении запасов. Золото — около $1202 до данных по личным доходам в США, которые выйдут в четверг.

Доходность трежерис повысилась до 2,88% после улучшения отношения к риску и падения евро по отношению к доллару от заявки Италии на помощь ЕЦБ . Фунт дорожал после небольшого повышения вероятности оптимизации процедуры выхода Британии из ЕС

Ценные бумаги Nike (NKE) в ближайшее время могут направиться к $93, на +12% выше текущей цены, на фоне стабилизации темпов развития бизнеса компании в Америке на повышенных уровнях и ввиду ожиданий увеличения прибыли на акцию до более чем $5,6 и выручки до $50 млрд к 2023 году.

Основными доводами в поддержку ценных бумаг Nike остаются:

• рост выручки на +13% в год при операционной рентабельности 12%,

• популярность в молодёжном сегменте, особенно в США,

• независимость от влияния пошлин благодаря развитой цепи поставок,

• высокий спрос ($36,4 млрд в год, на 69% больше по сравнению с $24,8 млрд у Adidas),

• поддержка команд, вышедших в финал чемпионата мира по футболу 2018 года,

• ожидания касательно следующих ЧМ в Катаре и США.

Отложить этот рост могут любые новые комментарии по процентной ставке или розничным продажам в США, а также укрепление доллара. И всё же, когда рост бумаг Nike будет, то есть шансы на то, что он будет стремительным.

Сложно спорить с тем, что потенциально важным объектом для среднесрочных вложений становятся сегодня ценные бумаги компаний-лидеров отраслей. Это не только Nike, лидеры есть и в более высокотехнологичных областях, но вложения в такие отрасли, как производство брендовой спортивной одежды и обуви, традиционно воспринимаются как более устойчивые к рискам.