Курс рубля снижается на открытии торгов 

На открытии торгов на Московской бирже курс рубля снижается к доллару и евро. Как отмечает RT, курс американской валюты повысился на 16 копеек и составил 68 рублей 10 копеек. Курс евро вырос на 5 копеек и достиг отметки в 79 рублей 64 копейки.
Напомним, накануне курс российской валюты по отношению к доллару и евро перешёл к росту на фоне телеобращения Владимира Путина, которое касалось вопросов изменения в пенсионном законодательстве. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что колебание валюты — это естественный рыночный процесс, подчёркивает Life.ru.