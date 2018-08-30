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Билайн представил тариф Анлим с безлимитным интернетом по всей России
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Билайн представил тариф Анлим с безлимитным интернетом по всей России 

iPhones.ru 10 минут назад
Фото: iPhones.ru
Он позволяет пользоваться безлимитным интернетом по всей России.
Сразу отметим, что с запуском этого тарифа закрывается возможность подключения безлимитного интернета к тарифам «ВсеМое».
Стоимость Анлима составила 600 руб. /месяц или 20 руб. /день. За это вы получаете:
• 500 минут разговоров (включая междугородние звонки)
• безлимитный мобильный интернет
• стоимость SMS в 2 руб.
Есть в этом тарифе и свой подводный камень.
При просмотре потокового видео скорость ограничивается до 1 МБит/сек. За 2 руб. /сутки по опции «HD-видео» ограничение снимается.
Тем не менее, в отличие от МТС и МегаФона здесь можно раздавать интернет по Wi-Fi на другие устройства. Разумеется, за дополнительную плату — 50 руб. /час или 150 руб. /сутки.
А безлимит работает на максимальной скорости по всей России. Ограничений нет.
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