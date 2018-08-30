Цены на крепкий алкоголь выросли на 8%

С начала года цены на крепкий алкоголь выросли на 8%, сообщили в компании «Такском», пишет газета «Известия» . В частности, подорожали водка, джин, абсент, ром и коньяк.

Средняя цена за бутылку водки составила 207 рублей — на 8% выше аналогичного показателя в январе, стоимость бутылки джина составила 593 рубля, что на 7% выше.

На 6% подорожал и абсент, его стоимость в июле составила 320 рублей. На 5% выросла и цена за бутылку рома и коньяка — до 626 и 439 рублей соответственно.

Отмечается, что при этом акцизы на спиртные напитки в этом году не повышались, правительство решило заморозить их до 2020 года.

10 июля Минздрав предложил повысить ставки акциза на алкоголь крепче 9 процентов.

В ведомстве отметили, что благодаря принятым ранее мерам, в частности, распространению ЕГАИС на розничные продажи алкоголя, снижению максимального объёма тары спиртосодержащих лекарств, запрету продажи дешёвых суррогатов алкоголя под видом парфюмерно-косметической продукции, смертность от отравлений алкоголем в стране снизилась до 8,4 в 2017 году с 10,6 в 2012 году.

Аналитический центр при правительстве также считает нужным пересматривать минимальные розничные цены (МРЦ) ежегодно.

МРЦ планируется высчитывать для водки, коньяка, бренди, виски, рома, ликеро-водочной продукции крепостью более 28%, тихого и игристого вина, винных напитков, ликерного и фруктового вина.