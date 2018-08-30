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Fesco отложила публикацию финансового отчёта
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Fesco отложила публикацию финансового отчёта 

News.ru 6 минут назад
Головная компания группы Fesco ПАО «Дальневосточное морское пароходство» решила перенести публикацию финансового отчёта по международным стандартам за первого полугодие 2018 года на более позднее время. Активы Fescoвходят в группу «Сумма» находящегося в СИЗО Зиявудина Магомедова.
По словам пресс-службы компании, предоставить отчёт планируется после завершения реструктуризации финансовой задолженности.
При этом публикация отчёта была отложена в 2016 и 2017 годах по той же причине, а в феврале 2018 года компания не выплатила свыше 1,37 млрд рублей дохода по купонам облигаций. Кроме того, она не смогла заплатить за номинальную стоимость бумаг в пять млрд рублей.
Ранее News.ru писал, что акционеры компании Fesco направили полиции анонимное письмо с заявлением о хищении денег.
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