Fesco отложила публикацию финансового отчёта

Головная компания группы Fesco ПАО «Дальневосточное морское пароходство» решила перенести публикацию финансового отчёта по международным стандартам за первого полугодие 2018 года на более позднее время. Активы Fescoвходят в группу «Сумма» находящегося в СИЗО Зиявудина Магомедова.

По словам пресс-службы компании, предоставить отчёт планируется после завершения реструктуризации финансовой задолженности.

При этом публикация отчёта была отложена в 2016 и 2017 годах по той же причине, а в феврале 2018 года компания не выплатила свыше 1,37 млрд рублей дохода по купонам облигаций. Кроме того, она не смогла заплатить за номинальную стоимость бумаг в пять млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что акционеры компании Fesco направили полиции анонимное письмо с заявлением о хищении денег.