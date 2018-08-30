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Центробанк и Самарастат разошлись в подсчете уровня инфляции в регионе
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Центробанк и Самарастат разошлись в подсчете уровня инфляции в регионе 

Волга Ньюс 1 час назад
Отмечается, что сдерживающее влияние на рост общего уровня цен оказывает продовольственная продукция, цены на которую за последние 12 месяцев выросли всего на 1,5%. «В частности, в регионе в июле сложилась более благоприятная динамика цен на плодоовощную продукцию — картофель, капусту, лук, чеснок, помидоры, огурцы, бананы, груши и другие овощи и фрукты, которые присутствуют в ежедневном рационе почти каждой семьи, — значится в отчете Центробанка. — Цены на эту группу продуктов в июле снизились на 9,5% в годовом выражении. Вместе с тем, в июле зафиксирован рост цен на молоко и молочную продукцию (+5,1%) и мясопродукты (+2,8%) из-за недостаточной самообеспеченности Самарской области продукцией собственного производств».
Инфляция непродовольственных товаров, по данным самарского отделения ЦБ РФ, в июле составила 3,8% в годовом выражении. Наибольший рост цен отмечался на топливо, табак, одежду и белье. В свою очередь, цены на средства связи, телерадиотовары и меховые изделия снизились.
Стоимость услуг, по информации регулятора, за последние 12 месяцев увеличилась на 3%. Рост цен на жилищно-коммунальные и медицинские услуги составил около 4%. Услуги в сфере туризма подорожали на 2,6%, а тарифы на услуги пассажирского транспорта остались практически без изменений. При этом в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года снизилась стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования на 2,6%, а стоимость пребывания в доме отдыха или пансионате — на 8,8%.
Между тем, еще в начале августа Самарастат сообщал, что за семь месяцев 2018 года цены в регионе выросли всего на 2,5%. «Уровень инфляции (сводный индекс потребительских цен по Самарской области) в июле 2018 года составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары цены снизились на 0,4%, на платные услуги поднялись на 1,4%. Стоимость на непродовольственные товары в июле не изменилась», — сообщает Самарастат.
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