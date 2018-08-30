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Китайский регулятор призвал банки увеличить поддержку реального сектора экономики
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Китайский регулятор призвал банки увеличить поддержку реального сектора экономики 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая в ходе прошедшей недавно видеоконференции обозначила свои ключевые задачи, сообщает The Paper.
Глава Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая Го Шуцин. Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
Комиссия под руководством Го Шуцина намерена решительно содействовать предотвращению и контролю финансовых рисков, а также неуклонно способствовать сокращению долга и подавлению теневого банкинга.
Комиссия также будет работать над увеличением инвестиций в реальный сектор экономики, требуя от банковского и страхового секторов дальнейшего удовлетворения потребностей реального сектора экономики.
По состоянию на конец июля различные кредиты, выданные банками и финансовыми учреждениями, увеличились на 12,4% в годовом выражении, а страховые фонды предоставили более 13 трлн юаней ($1,91 трлн) для финансирования реального сектора экономики.
Отмечается, что банки и страховые компании также должны сосредоточить внимание на облегчении финансовых трудностей малых и микропредприятий. Кредиты для последних увеличились на 12,7% в годовом выражении.
Как сообщали «Вести. Экономика», в 2017 году китайские банки выдали рекордный объем новых кредитов — 13,53 трлн юаней. Это на 7% больше предыдущего рекорда, установленного в 2016 году.
Усилия Китая по снижению уровня долга активизировались после XIX съезда Коммунистической партии, прошедшего в конце октября. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на открытии съезда партии, что меры Пекина по ограничению высоких уровней долга продолжатся как часть структурных реформ на стороне предложения.
Однако, столкнувшись с замедлением внутреннего спроса и потенциальными последствиями торговой войны с США, китайские власти в последнее время усилили поддержку экономики и смягчили свою позицию по сокращению заемных средств.
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