Курс доллара повысился на фоне продолжающихся переговоров США с Канадой

Investing.com — В пятницу доллар подорожал против других основных валют на фоне продолжающихся переговоров между США и Канадой по перезаключению договора NAFTA.

В 17:13 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,19% до 94,82.

Инвесторы также следят за торговыми переговорами между США и Канадой, которая должна присоединиться к новому торговому соглашению, заключенному между США и Мексикой, до конца сегодняшнего дня.

Курс канадского доллара снизился к американской валюте. Пара USD/CAD выросла на 0,43% до 1,3040.

Напряженность в торговых отношениях продолжает оказывать негативное давление на доллар. Китай предупредил США в пятницу о том, что давление на Пекин не принесет результата. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы план по введению новых пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд был готов к моменту крайнего срока их публичного оглашения, который наступает на следующей неделе.

Евросоюз предложил отказаться от пошлин на автомобили, но Трамп расценил это предложение как недостаточно хорошее. При этом президент США пригрозил ввести 25% пошлины на все импортируемые в США европейские автомобили. ЕС пообещал дать адекватный ответ на эти пошлины.

Объем торгов обещает быть низким перед длинными выходными в США. В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в честь Дня труда.

Доллар подешевел против иены: пара USD/JPY опустилась на 0,16% до 110,81.

Курсы евро и фунта снизились: пара EUR/USD опустилась на 0,26% до 1,1636, курс пары GBP/USD просел на 0,34% до 1,2968.

Курс турецкой лиры подорожал против доллара после того, как правительство Турции повысило налог на долларовые депозиты и снизило налог на депозиты в лире. Курс USD/TRY снизился на 0,64% до 6,5813.