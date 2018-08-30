Курс доллара снизился на фоне снижения спроса на защитные активы

Investing.com — В четверг доллар подешевел на фоне снижения спроса на защитные активы на фоне продолжения многообещающих переговоров по NAFTA, которые снизили напряженность в международной торговле.

В 08:45 МСК индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,03% до 94,57. В среду индекс доллара незначительно повысился, отступив от минимума за четыре недели 94,434.

Доллар США, который в последние месяцы стал рассматриваться как защитный актив, на этой неделе попал под давление на фоне улучшения настроений инвесторов и повышения спроса на рисковые активы. В четверг к торговым переговорам по NAFTA присоединилась Канада. Ранее на этой неделе США и Мексика заключили двустороннее торговое соглашение.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что переговоры с представителями США были очень интенсивными. Фриланд стремится найти взаимовыгодные компромиссы для обеих сторон. По словам президента США Дональда Трампа, Канада очень хочет заключить торговое соглашение.

Курс фунта резко повысился после того, как Евросоюз воскресил надежды на заключение торгового соглашения по условиям Brexit. Это стало еще одним негативным фактором для курса доллара.

В среду был опубликован уточненный отчет по экономическому росту США за второй квартал. Рост ВВП этой страны оказался максимальным за последнее десятилетие на позиции 4,2%.

По прогнозам большинства игроков рынков ФРС повысит значение процентной ставки в сентябре и декабре. На прошлой неделе на симпозиуме в Джексон-Хоул глава ФРС Джером Пауэлл отстаивал позицию центробанка США относительно постепенного повышения процентной ставки при росте инфляции до целевого значения 2%.

Курс пары USD/CNY вырос на 0,2% до 6,8386, а курс USD/JPY — на 0,3%. Объем торгов офшорным юанем на платформе CBOE Global Markets в июле вырос до рекордного значения $1,7 млрд по сравнению со значением $421 млн годом ранее. На торговой площадке форекс EBS Market, которая принадлежит NEX Group Plc, в прошлом месяце также зафиксирован рекордный объем транзакций офшорного юаня. По сравнению с предыдущим максимумом объем торгов вырос на 17%.

Курс пары AUD/USD снизился на 0,4%, а курс USD/JPY — на 0,9% после выхода слабого августовского отчета о деловой уверенности.

Пара USD/JPY выросла на 0,05% до 111,65.