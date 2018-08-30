ЦБ может возобновить депозитные аукционы тонкой настройки

Недельная инфляция остается на уровне 0,1% вторую неделю подряд. С начала месяца цены выросли на 0,1%, в первой половине месяца цены на потребительские товары немного снижались. Сейчас уже становится очевидным, что дефляции в августе не будет, и в сентябре вероятность снижения цен также невысока. Учитывая, что в августе прошлого года была зафиксирована рекордная дефляция (цены тогда снизились на 0,5%), по итогам текущего месяца годовая инфляция должна резко ускориться, примерно до 3,0%. Несмотря на столь существенное ускорение инфляции, необходимости повысить ключевую ставку на ближайшем заседании ЦБ в целях ограничения роста цен сейчас нет, ключевая ставка по-прежнему существенно превышает уровень инфляции. Поэтому наш базовый сценарий на ближайшее заседание — сохранение ключевой ставки на текущем уровне и умеренно жесткой риторики регулятора.

Повышение ставки возможно лишь в случае значительного ухудшения общерыночной конъюнктуры, которое может спровоцировать новую волну распродаж на российском рынке и значительное ослабление рубля.

Корсчета превысили 2,0 трлн руб., ЦБ может возобновить депозитные аукционы тонкой настройки. Основной приток ликвидности на корсчета вчера обеспечило перераспределение средств с банковских депозитов в ЦБ, но кроме того, по нашим оценкам, около 150 млрд руб. — это поступление средств за счет расходов бюджета всех уровней. Хотя пока кредитные организации не слишком активно сокращают задолженность перед Казначейством, сегодня и завтра этот процесс может активизироваться, банки обычно стремятся вывести из-под залога ОФЗ в конце месяца. Даже если расчет по операциям репо под залог ОФЗ и будет проведен за счет средств корсчетов, их уровень останется значительно выше, чем необходимо для выполнения требований по обязательным резервам. Избыток средств на корсчетах может заставить Центробанк возобновить депозитные аукционы тонкой настройки уже в начале следующей недели.