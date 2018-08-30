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Безработным увеличат пособия
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Безработным увеличат пособия 

Время бухгалтера 1 час назад
Законодатели оперативно отреагировали на предложение Президента. Уже разработан проект Постановления, повышающего минимальное и максимальное пособия по безработице.
С 2019 года размеры таких социальных выплат увеличатся:
до 1500 рублей по минимальной величине; до 8000 рублей по максимуму.
Сейчас эти цифры составляют 850 рублей и 4900 рублей соответственно.
Проект предусматривает отдельное пособие для лиц предпенсионного возраста (за два года до выхода на заслуженный отдых, в том числе и досрочный) в максимальной сумме 11280 рублей, что соответствует прожиточному минимуму трудоспособной части населения за II квартал 2018 года.
В пояснительной записке к документу авторы указывают, что пособия не менялись с 2009 года и уже давно не замещают утраченный заработок.
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