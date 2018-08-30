Безработным увеличат пособия

Законодатели оперативно отреагировали на предложение Президента. Уже разработан проект Постановления, повышающего минимальное и максимальное пособия по безработице.

С 2019 года размеры таких социальных выплат увеличатся:

до 1500 рублей по минимальной величине; до 8000 рублей по максимуму.

Сейчас эти цифры составляют 850 рублей и 4900 рублей соответственно.

Проект предусматривает отдельное пособие для лиц предпенсионного возраста (за два года до выхода на заслуженный отдых, в том числе и досрочный) в максимальной сумме 11280 рублей, что соответствует прожиточному минимуму трудоспособной части населения за II квартал 2018 года.

В пояснительной записке к документу авторы указывают, что пособия не менялись с 2009 года и уже давно не замещают утраченный заработок.