Ростеху присвоены наивысшие рейтинги кредитоспособности

Госкорпорация Ростех впервые получила кредитные рейтинги от ведущих российских рейтинговых агентств, аккредитованных Центробанком РФ . АКРА и RAEX (Эксперт РА) присвоили наивысшие рейтинги кредитоспособности на уровне ААА со стабильным прогнозом, подтвердив высокое качество активов, растущие финансовые показатели, а также системообразующее значение Госкорпорации для отечественной промышленности и страны в целом.

Как отмечают в рейтинговых агентствах, высокая системная значимость организаций Госкорпорации для оборонного комплекса, промышленности и государства в целом оказала ключевое влияние на уровень рейтинга. Согласно выводам экспертов, Ростех, объединяющий свыше 700 предприятий по всей России, выполняет функции института развития отраслей машиностроения и является проводником стратегии государства в сфере гособоронзаказа, военно-технического сотрудничества, развития высокотехнологичной гражданской продукции.

Агентства также обращают внимание на высокую социальную значимость Госкорпорации: Ростех является вторым крупнейшим работодателем в России, штат сотрудников всех предприятий Группы превышает 511 тысяч человек, при этом 21 предприятие является градообразующим.

«Высокие рейтинги отражают результаты нашей 10-летней работы, которые вывели Ростех в число ключевых промышленных компаний страны. Корпорация является одним из ведущих мировых экспортеров продукции военного назначения. Мы работаем в широком спектре отраслей — от микроэлектроники и новых материалов до авиастроения и космических технологий. Сегодня корпорация активно диверсифицируется и осваивает новые гражданские рынки, прежде всего, в сфере электроники, ИТ, машиностроения и др. По итогам прошлого года консолидированная выручка Ростеха выросла на 25,5% и составила почти 1,6 трлн рублей, консолидированная чистая прибыль увеличилась на 37,5%, консолидированная EBITDA — на 13,8%. Производство гражданской продукции выросло более чем на 46% в сравнении с 2016 годом, выручка от ее продаж превысила 548 млрд рублей. Несмотря на санкции, мы наращиваем темпы и в соответствии со Стратегией развития корпорации нацелены войти в топ-10 крупнейших промышленных компаний мира к 2025 году», — комментирует генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов

Высокие рейтинги отражают результаты нашей 10-летней работы, которые вывели Ростех в число ключевых промышленных компаний страны. Несмотря на санкции, мы наращиваем темпы и нацелены войти в топ-10 крупнейших промышленных компаний мира к 2025 году. Сергей Чемезов, гендиректор Госкорпорации Ростех

В RAEX сообщили, что на оценку экспертов повлияло стабильное финансовое положение Госкорпорации, высокий уровень диверсификации ее активов, а также ведущие роли, которые занимают холдинговые компании Ростеха в своих отраслевых сегментах на отечественном и международном рынках. «Долговые обязательства Корпорации как головной организации Группы и внешние поручительства, за лиц, не относящихся к компаниям Группы отсутствуют, что позитивно оценивается Агентством. Корпорация обладает высоким запасом достаточности денежного потока, устойчивым и прогнозируемым потоком дивидендов от своих организаций», — отметили в RAEX.

Агентства также положительно оценивают востребованность продукции Корпорации на мировом рынке вооружений, отмечая увеличение выручки в этом сегменте до 13,4 млрд долларов в 2017 году (рост по сравнению с 2015 годом — почти в 3 раза). Эксперты RAEX отмечают, что Ростех реализует проекты в области военно-технического сотрудничества в 100 странах мира. В АКРА обращают внимание на высокую долю разработок Ростеха (более 85%) в общем объеме российского экспорта вооружений. «Все это свидетельствует о ключевой роли Корпорации на стратегически важных для государства рынках», — говорится в материалах рейтинговых агентств.