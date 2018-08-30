Ралли приближается к финишу: S&P500 снизится до 2905 пунктов

Американские фондовые индексы 29 августа закрылись в плюсе на фоне выхода сильных макроэкономических данных. S&P500 вырос на 0,57%, достигнув 2914 пунктов. Больше других на этом фоне прибавили высокотехнологические компании, а сектор телекомов показал заметное снижение.

Доллар продолжил слабеть по отношению к основным валютам, евро в паре с ним вырос до 1,1707.

Рост ВВП США во 2-м квартале превзошел общерыночные ожидания. Согласно пересмотренной оценке, экономика прибавила не 4,1%, а 4,2%, и это весьма впечатляющий результат. Пересмотр коснулся снижения оценки импорта, который вычитается из ВВП, также при перерасчете была повышена оценка инвестиций и государственных расходов, но при этом темп роста потребления был пересмотрен вниз с 4% до 3,8%.

Сильные макроэкономические данные за 2-й квартал накануне способствовали инерционному росту, однако объемы торгов падают, что указывает на слабость момента. Позитивный импульс на площадках АТР угасает, европейские рынки сегодня в минусе, поэтому мы не ждем нового прорыва американских фондовых индексов вверх, учитывая также сохранение геополитических рисков. Индекс относительной силы RSI по S&P500 пробился выше 70, что сигнализирует о признаках перекупленности. По нашим прогнозам, S&P500 в ходе сегодняшней сессии снизится на 0,3%, до 2905 пунктов.

Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на отчет по доходам и расходам американских граждан, в котором публикуется базовый ценовой индекс расходов на личное потребление — предпочтительный для ФРС показатель инфляции. Мы ожидаем, что она составит 2% годовых, что соответствует цели Федрезерва. Совпадение прогнозного результата с фактическим станет еще одним аргументом в пользу продолжения политики повышения ставок.

Что касается отчетности, сегодня интерес для инвесторов представляют результаты Dollar General и Dollar Tree, от которых ожидается рост прибыли.