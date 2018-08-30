Ещё
Ралли приближается к финишу: S&P500 снизится до 2905 пунктов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.10
$
68.28
79.58
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.32
–0.14 Золото
1202.74
–0.04 РТС
1085.16
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1687
+0.0311
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Ралли приближается к финишу: S&P500 снизится до 2905 пунктов 

Прайм 41 минуту назад
Американские фондовые индексы 29 августа закрылись в плюсе на фоне выхода сильных макроэкономических данных. S&P500 вырос на 0,57%, достигнув 2914 пунктов. Больше других на этом фоне прибавили высокотехнологические компании, а сектор телекомов показал заметное снижение.
Доллар продолжил слабеть по отношению к основным валютам, евро в паре с ним вырос до 1,1707.
Рост ВВП США во 2-м квартале превзошел общерыночные ожидания. Согласно пересмотренной оценке, экономика прибавила не 4,1%, а 4,2%, и это весьма впечатляющий результат. Пересмотр коснулся снижения оценки импорта, который вычитается из ВВП, также при перерасчете была повышена оценка инвестиций и государственных расходов, но при этом темп роста потребления был пересмотрен вниз с 4% до 3,8%.
Сильные макроэкономические данные за 2-й квартал накануне способствовали инерционному росту, однако объемы торгов падают, что указывает на слабость момента. Позитивный импульс на площадках АТР угасает, европейские рынки сегодня в минусе, поэтому мы не ждем нового прорыва американских фондовых индексов вверх, учитывая также сохранение геополитических рисков. Индекс относительной силы RSI по S&P500 пробился выше 70, что сигнализирует о признаках перекупленности. По нашим прогнозам, S&P500 в ходе сегодняшней сессии снизится на 0,3%, до 2905 пунктов.
Из важной макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на отчет по доходам и расходам американских граждан, в котором публикуется базовый ценовой индекс расходов на личное потребление — предпочтительный для ФРС показатель инфляции. Мы ожидаем, что она составит 2% годовых, что соответствует цели Федрезерва. Совпадение прогнозного результата с фактическим станет еще одним аргументом в пользу продолжения политики повышения ставок.
Что касается отчетности, сегодня интерес для инвесторов представляют результаты Dollar General и Dollar Tree, от которых ожидается рост прибыли.
Прайм: последние новости
Песков: Кремль не беспокоят колебания рубля Стоимость биткоина удерживается выше отметки в $7 тыс Биржи АТР в основном снизились на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Трамп смягчился: как это отразится на России
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль
Льготы отвяжут от пенсий
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение