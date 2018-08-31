Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов холдинговых компаний, услуг и промышленности.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite поднялся на 0,03%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции DMCI Holdings Inc (PS:DMC), которые подорожали на 0,600 п. (4,92%), закрывшись на отметке в 12,800. Котировки Aboitiz Power Corp (PS:AP) выросли на 0,85 п. (2,35%), завершив торги на уровне 37,00. Бумаги Alliance Global Group Inc (PS:AGI) выросли в цене на 0,220 п. (1,62%), закрывшись на отметке 13,800.

Лидерами падения стали акции Security Bank Corp (PS:SECB), цена которых упала на 5,40 п. (2,70%), завершив сессию на отметке 194,50. Акции Megaworld Corp (PS:MEG) поднялись на 0,100 п. (2,13%), закрывшись на уровне 4,590, а GT Capital Holdings Inc (PS:GTCAP) снизились в цене на 14,00 п. (1,57%) и завершили торги на отметке 876,00.

На Филиппинской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (104) превысило количество закрывшихся в плюсе (91), а котировки 46 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,65%, или 7,80, достигнув отметки $1.212,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,43%, или 0,30, до $69,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,55%, или 0,43, до отметки $77,59 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP выросла на 0,09% до 7,8276, а котировки USD/PHP упали на 0,20%, достигнув отметки 53,484.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,57.