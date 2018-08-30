Рынок акций Филиппин закрылся ростом, PSEi Composite прибавил 0,28%

Investing.com — Фондовый рынок Филиппин завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов холдинговых компаний, банковских и финансовых услуг и разработки и нефтедобычи.

На момент закрытия на Филиппинской фондовой бирже PSEi Composite подорожал на 0,28%, достигнув 3-месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSEi Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Metro Pacific Investments Corp (PS:MPI), которые подорожали на 0,280 п. (5,36%), закрывшись на отметке в 5,500. Котировки GT Capital Holdings Inc (PS:GTCAP) выросли на 38,00 п. (4,46%), завершив торги на уровне 890,00. Бумаги DMCI Holdings Inc (PS:DMC) выросли в цене на 0,300 п. (2,52%), закрывшись на отметке 12,200.

Лидерами падения стали акции PLDT Inc (PS:TEL), цена которых упала на 15,00 п. (1,06%), завершив сессию на отметке 1.400,00. Акции Universal Robina Corp (PS:URC) поднялись на 1,40 п. (0,99%), закрывшись на уровне 140,60, а Aboitiz Power Corp (PS:AP) снизились в цене на 0,35 п. (0,96%) и завершили торги на отметке 36,15.

На Филиппинской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (99) превысило количество закрывшихся в минусе (96), а котировки 48 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,28%, или 3,40, достигнув отметки $1.208,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,22%, или 0,15, до $69,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,40%, или 0,31, до отметки $77,77 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CNY/PHP снизилась на 0,22% до 7,8155, а котировки USD/PHP повысились на 0,14%, достигнув отметки 53,455.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 94,63.