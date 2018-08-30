Почему у рубля плохие перспективы?

Перспективы российской валюты становятся все менее радужными. И дело здесь не только и не столько в санкциях и общей геополитической напряженности.

Россия — одна из развивающихся стран, и одного этого факта достаточно, чтобы оценить перспективы. Если финансовый кризис или его подобие приходит на Emerging Markets, это касается всех стран без исключения.

Моментально начинают всплывать какие-то особенности, болячки и так далее. Сейчас для России основная угроза — жесткий пакет санкций. Но одновременно с этим у Турции преддефолтное состояние, Аргентина терпит бедствие и просит у МВФ скорейшего выделения очередного транша, из ЮАР капитал бежит вообще по другим причинам, и даже в Индии, экономика которой чувствует себя лучше других, местная валюта стремительно дешевеет.

Проблема заключается еще и в том, что финансовая система в нынешнем ее виде практически не оставляет шансов. Одного желания спекулянтов порезвиться на валютном рынке той или иной страны способно уничтожить экономику, и Россия здесь не исключение.

Да, власти за последние годы старались максимально снизить риски такого исхода событий, активно сокращали внешнюю долговую нагрузку и так далее. Но рубль все равно падает, к тому же этот процесс периодически ускоряют Минфин и ЦБ.

До конца сентября они прекратили скупку валюты, но что будет, когда они вернутся и решат наверстать упущенное? Очевидно, спекулятивно настроенные участники рынка только этого и ждут, что показывает недавняя практика.

В целом же основная болезнь развивающихся стран — чрезмерная долговая нагрузка. Как только происходит ухудшение настроений в мире и капитал утекает в доллар, сразу же начинается кризис в Emerging Markets. Это происходит каждый раз.

Пока внешнее финансирование доступно, развивающиеся страны активно занимают, не думая о последствиях. Когда местные валюты начинают слабеть, расплачиваться по взятым на себя обязательствам становится все сложнее.

Аргентина — вообще уникальная в этом плане страны. Она наступает на эти грабли уже который раз, а ведь пик погашений для этой страны еще впереди — в 2021 г.

Судя по всему, мы находимся только в середине пути. И это при том, что на остальных рынках мира коррекция пока еще даже не начиналась и цены на нефть находятся на очень высоком уровне.

Для России сильное падение курса рубля едва ли будет менее болезненным, чем раньше, хотя по некоторым позициям, конечно, она стала менее уязвимой, чем в 2014 г. Тогда девальвация напоминала катастрофу. Тем не менее экономика страны по-прежнему не демонстрирует каких-то внятных темпов роста, и сложно сказать, когда стимулирующие меры заработают и окажут соответствующий эффект.