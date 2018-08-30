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Биржи АТР снизились
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Биржи АТР в основном снизились на ослаблении оптимизма вокруг глобальной торговли 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги в основном снижением на фоне ослабления оптимизма вокруг торгового соглашения между США и их партнерами по НАФТА, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,14% — до 2737,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,48%, до 1467,18 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,89% — до 28164,05 пункта, корейский KOSPI — на 0,07%, до 2307,35 пункта. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,09% — до 22869,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,01%, до 6351,8 пункта.
Позитив, вызванный новостями о торговой сделке США и Мексики, несколько ослаб: рынки опасаются, что могут возникнуть сложности в присоединении к соглашению Канады, а также в получении одобрения сделки между тремя странами в американском конгрессе. "Окончательное решение маловероятно до 2019 года", — считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство Рейтер.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.
Теперь рынки находятся в ожидании ряда важных статданных, которые станут известны в пятницу. Так, статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии обнародует данные по безработице в стране за июль, а статистическое управление КНР сообщит данные по индексу деловой активности в промышленном секторе экономики Китая за август.
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