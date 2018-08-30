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Что подорожало в Нижегородской области в июле 2018 года?
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Что подорожало в Нижегородской области в июле 2018 года? 

АиФ Нижний Новгород 54 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Это на 4% ниже целевого значения, уточняет ГУ ЦБ. К регионам присутствия ГУ относится Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская области, республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики.
В волго-вятских регионах сохранились низкие темпы роста цен на продовольствие: большая часть овощей и фруктов в сравнении с июлем 2017 года подешевела, снижаются цены и на многие крупы. Исключение — пшено (+33% за год) в связи с сокращением посевов в 2017 году. Также подорожали свёкла (+52%), лимоны (+14%), куриное мясо (+10%). В целом цены на продукты питания в волго-вятских регионах за 12 месяцев выросли на 0,3%.
Больше всего на инфляцию непродовольственных товаров повлияли цены на бензин: стоимость АИ-92 выросла на 11% в сравнении с июлем 2017 года. На 5% подорожали легковые авто.
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