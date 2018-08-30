Иностранные инвесторы продали рекордное число госблигаций Великобритании в июле

ЛОНДОН, 30 авг — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы за один летний месяц продали гособлигаций Великобритании на сумму 17,2 млрд фунтов (22,2 млрд долларов США), что стало самым значительным объемом продаж госдолга страны за всю историю ведения подобной статистики с 1982 года, сообщает Dow Jones.

Вероятно, это усилит опасения относительно того, что неровные переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС в следующем году отпугивают иностранных держателей британских активов.

Согласно опубликованным в четверг данным Банка Англии, в июле нерезидентами было продано гособлигаций на сумму 17,2 млрд фунтов.

Ежемесячные данные по покупкам и продажам госдолга могут быть волатильными, но столь значительные темпы продаж в июле пришлись на период политической напряженности, которая могла заставить инвесторов нервничать.