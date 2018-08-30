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День нефтяника-2018 — какого числа
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День нефтяника-2018 — какого числа 

Все новости Новосибирской области 45 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР предписал учредить профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности в первое воскресенье сентября. Таким образом, в отличие от многих других праздников, День нефтяника никогда не менял свою дату.
После распада Советского Союза некоторые отколовшиеся республики установили собственную дату Дня нефтяника. Однако Армения, Молдавия, Казахстан, Белоруссия и Киргизия по-прежнему отмечают праздник в один день с Россией.
На сегодняшний день Россия является одним из лидеров по добыче и переработке углеводородного сырья, а нефтегазовая отрасль считается одним из крупнейших и динамично растущих секторов отечественной экономики. Ее эффективная работа во многом определяет жизнеобеспечение России.
По данным BP, доказанные запасы нефти в России составляют 14,1 миллиарда тонн. По этому показателю наша страна находится на шестом месте, уступая Венесуэле, Саудовской Аравии, Канаде, Ирану и Ираку. Запасы природного газа — самые богатые в России, здесь наша страна занимает первое место с 49,541 миллиарда кубометров (24,6% от мировых запасов).
Согласно данным Минэнерго РФ, в 2017 году в России было добыто 546,8 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 691,1 миллиарда кубометров природного и попутного нефтяного газа. По состоянию на 1 января 2018 года, добычу нефти и газо­вого конденсата на территории Рос­сийской Федерации осуществляли 288 организаций.
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