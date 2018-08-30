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Варшава ждет финального решения суда Стокгольма по делу «Газпрома» до конца года
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Варшава ждет финального решения суда Стокгольма по делу «Газпрома» до конца года 

Прайм 39 минут назад
ВАРШАВА, 30 авг — ПРАЙМ. Варшава ожидает до конца текущего года окончательного решения стокгольмского арбитража по иску о пересмотре цен на газ в контракте с "Газпромом", заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк журналистам в четверг в Варшаве.
"Мы по прежнему верим, что окончательный вердикт арбитража будет вынесен до конца текущего года", — сказал он.
В промежуточном решении стокгольмский арбитраж согласился с доводами «Газпрома» и отказал польской PGNIG в изменении цены поставок газа.
Трибунал подтвердил наличие у польской компании права требовать изменения цены, однако не согласился с предложенным польской компанией способом изменения цены и ценовой формулой. Кроме прочего, трибунал не согласился и с доводами о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах.
Трибунал примет окончательное решение с учетом выводов и принципов, определенных промежуточным решением, и после дополнительных консультаций со сторонами. Дополнительные слушания по этому иску в арбитраже Стокгольма пройдут в ноябре, сообщал «Газпром» в отчете за второй квартал.
Подписанный в 1996 году контракт предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012 году стоимость газа для Польши по этому контракту была снижена на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости. По мнению польской стороны, цена газа в контракте завышена и не соответствует состоянию рынка.
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