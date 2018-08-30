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«Лукойл» объявил о начале программы buyback
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«Лукойл» объявил о начале программы buyback 

Rambler News Service 39 минут назад
«Лукойл» начинает программу обратного выкупа акций компании, в том числе и в форме депозитарных расписок на открытом рынке на общую сумму до $3 млрд, говорится в сообщении компании. В рамках программы планируется выкупить 44 млн обыкновенных акций компании, или 5,2% ее уставного капитала.
Программа обратного выкупа акций продлится с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. В рамках buyback приобретение акций будет осуществляться компанией Lukoil Securities limited, которая является 100% дочерней структурой «Лукойла».
Программа buyback объявлена в рамках реализации стратегических инициатив, которые совет директоров компании поддержал в декабре 2017 года. Целью программы buyback является уменьшение капитала компании.
«Мы рады сообщить о начале Программы обратного выкупа на сумму 3 млрд долларов, основанной на наших сильных фундаментальных показателях. Это важный шаг на пути реализации объявленных ранее стратегических инициатив, включая политику возврата капитала акционерам», — приводятся в сообщении слова президента и председателя правления «Лукойла» Вагита Алкеперова.
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