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Биржи Европы снижаются
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Биржи Европы снижаются на опасениях вокруг торгового конфликта США и Китая 

Прайм 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Основные европейские индексы дешевеют в четверг, так как трейдеры переключились с новостей о торговой сделке США и Мексики на сохраняющийся торговый конфликт США и Китая, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.
По состоянию на 12.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,6% — до 7518,3 пункта, французский CAC 40 — на 0,47%, до 5475,28 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 12432,66 пункта.
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.
"С одной стороны, относительно позитивный импульс дала новая сделка НАФТА, но когда фокус смещается на торговую войну с Китаем, мы понимаем, что напряженность сохранится", — сказал агентству Рейтер аналитик инвесткомпании Walker Crips Investment Management Уокер Крипс (Walker Crips).
Дело в том, что инвесторы обратились к ожиданиям того, что в конце сентября может вступить в силу следующий "транш" американских пошлин на китайский импорт объемом 200 миллиардов долларов.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. А после того как США ввели пошлину в 25% на китайский импорт еще объемом 16 миллиардов долларов, спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.
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