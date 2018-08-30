Курс доллара остается стабильным близко к минимуму за месяц

Investing.com — Курс доллара удерживается поблизости минимума за месяц против корзины других валют. Игроки рынков следят за развитием торговых отношений, а курс фунта сохраняет завоеванные позиции после резкого повышения во время предыдущей сессии.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 10:57 МСК торговался на позиции 94,45, оставаясь близко к минимуму за месяц 94,34, который был зафиксирован во вторник.

Настроения рынка остаются хорошими на фоне надежд на то, что еще до пятницы Канада присоединится к новому торговому соглашению между США и Мексикой, призванного заменить договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Однако новый договор ничего не говорит о разрешении торгового конфликта между США и Китаем после практически безрезультатных переговоров, которые состоялись на прошлой неделе. На фоне этих переговоров обе страны обменялись новыми пошлинами на импортные товары друг друга.

Курс фунта стабилизировался против доллара после того, как в среду он вырос до позиции 1,3 впервые за три недели. Подорожание фунта связано со словами главы переговоров по Brexit от ЕС Мишеля Барнье , который заявил о том, что Евросоюз готов предложить Великобритании такие условия торговли, которых еще не предлагал ни одной стране.

На предыдущей торговой сессии пара GBP/USD повысилась на 1,23% и торговалась на позиции 1,3028. Это наибольший в процентном отношении рост стоимости фунта за день с 21 марта.

Фунт также подорожал против евро: пара EUR/GBP снизилась до 0,8982. На предыдущей сессии эта пара снизилась на 1,09%.

Евро оставался стабильным по отношению к доллару. Пара EUR/USD торговалась на позиции 1,1704, сохранив рост на 0,12%, который был зафиксирован в среду.

Доллар незначительно подешевел против иены: пара USD/JPY снизилась на 0,07% до 111,63 после роста в среду на 0,45%.

Курс турецкой лиры продолжил снижаться против доллара до минимума за две недели.

Ухудшение отношений между США, а также опасения о растущей роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в определении монетарной политики страны и ее экономического курса привели к тому, что за этот год курс лиры снизился почти на 40%.

Аргентинский песо подешевел до рекордного значения против доллара после того, как Аргентина обратилась к МВФ просьбой ускорить выделение стабилизационного транша.