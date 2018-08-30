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«Лукойл» начнет программу обратного выкупа акций 3 сентября
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«Лукойл» начнет программу обратного выкупа акций 3 сентября 

Ведомости 2 часа назад
«Лукойл» объявил о начале обратного выкупа акций (buyback) компании, в том числе в форме депозитарных расписок, на открытом рынке на сумму до $3 млрд Об этом говорится в сообщении компании. Срок действия программы с 3 сентября 2018 г. по 30 декабря 2022 г.
Покупку акций в рамках программы будет проводить 100-процентная «дочка» нефтяной компании — Lukoil Securities Limited на регулируемых торговых площадках через международных брокеров, говорится в сообщении. Совет директоров компании поддержал планы провести buyback акций в декабре 2017 г. Цель программы — уменьшить капитал нефтяной компании.
«Мы рады сообщить о начале программы обратного выкупа на сумму $3 млрд, основанной на наших сильных фундаментальных показателях. Это важный шаг на пути реализации объявленных ранее стратегических инициатив, включая политику возврата капитала акционерам», — заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов, чьи слова приводятся в сообщении.
Уставный капитал «Лукойла» сейчас составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 копейки и состоит из 850 млн 563 тыс. 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая.
Ранее собрание акционеров компании решило сократить уставный капитал «Лукойла» путем покупки 100,6 млн акций по фиксированной цене. Компания уточняла, что эта сделка не входит в программу обратного выкупа. В сообщении отмечается, что $3 млрд эквивалентно 44 млн обыкновенных акций компании, или 5,2% ее уставного капитала по цене закрытия $68,16 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 29 августа 2018 г. на Лондонской фондовой бирже.
После принятия акционерами решения об уменьшении уставного капитала Lukoil Securities Limited заявит к продаже имеющиеся на ее балансе 100,6 млн акций «Лукойла» (11,82% уставного капитала компании), а компания их купит с целью погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал компании уменьшится до 750 млн акций.
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