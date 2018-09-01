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Fitch сохранило рейтинг Италии, но пересмотрело прогноз до «негативного»
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Fitch сохранило рейтинг Италии, но пересмотрело прогноз до «негативного» 

ТАСС + ещё 1 9 минут назад
РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило суверенный рейтинг Италии на уровне ВВВ, но пересмотрело прогноз со «стабильного» в сторону «негативного». Об этом сообщило в субботу агентство ANSA.
"Внешняя задолженность Италии остается слишком высокой, что представляет потенциальные опасности для экономики страны", — говорится в распространенном заявлении агентства. Кроме того, Fitch отмечает, что «разногласия внутри правительства и высокая стоимость его обещаний не способствуют достижению заявленной цели снижения внешней задолженности». Таким образом, эксперты Fitch не ожидают, что сформированное в июне правительство Италии в составе партий «Движение „5 звезд“ и „Лига“ проработает весь пятилетний мандат, и прогнозирует досрочные выборы в следующем году.
В Италии ожидали подобного развития событий. Правительственный дворец Киджи распространил коммюнике, в котором называется оправданным сохранение рейтинга и утверждается задача снижения задолженности, что будет отражено в находящемся на рассмотрении законопроекте о поправках к бюджету.
При этом Миланская биржа в пятницу закрылась при повышении спреда — показателя разницы доходности по гособлигациям Италии и Германии, который определяет процент обслуживания госдолга. Этот „кризисный показатель“ достиг 300 пунктов, что почти вдвое больше, чем средний уровень, установившийся при предыдущем правительстве. Спред, среди прочего, считается коэффициентом доверия рынков и одновременно спекулятивной переменной.
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