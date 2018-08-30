Ирак видит необходимость наращивать экспорт нефти

Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Ирак считает необходимым наращивать экспорт нефти, заявил в интервью агентству Bloomberg и.о. генерального директора иракской государственной компании Oil Marketing Co. (SOMO) Алаа аль-Ясири. По его словам, Ирак готов увеличить отгрузки, как только ОПЕК достигнет соглашения по вопросу о том, каким образом члены организации будут повышать добычу.

В августе экспорт иракской нефти установит новый рекорд — около 3,595 млн баррелей в день по сравнению с 3,54 млн баррелей в день в июле.

Соглашение об ограничении добычи нефти между 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК вступило в силу в начале 2017 года. Оно предусматривает снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей нефти, а странами не-ОПЕК — на 558 тыс. баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года.

Россия обязалась в рамках соглашения ОПЕК+ сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн баррелей нефти.

В мае 2018 года стало понятно, что из-за падения добычи нефти в ряде стран сделка ОПЕК+ по сокращению производства перевыполняется на 47%, то есть добыча была снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. баррелей в день. Тогда министры говорили о превышении на 1 млн баррелей в день, который они хотят дополнительно поставить на рынок с 1 июля.

В итоге в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн баррелей в день, однако квоты между странами распределены не были.

В сентябре в Алжире пройдет встреча министерского комитета по мониторингу добычи ОПЕК+, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы распределения квот.

"Если будут приняты решения о том, что рынку нужны дополнительные объемы, а мы, как сбытовая организация, убеждены, что они нужны рынку, то у Ирака есть возможность повысить (добычу)", — сказал аль-Ясири.