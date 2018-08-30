Ещё
Ирак видит необходимость наращивать экспорт нефти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.02
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.68
+0.36 Золото
1202.92
+0.02 РТС
1085.16
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1696
+0.0319
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Ирак видит необходимость наращивать экспорт нефти 

Вести Экономика 48 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 30 августа — «Вести. Экономика». Ирак считает необходимым наращивать экспорт нефти, заявил в интервью агентству Bloomberg и.о. генерального директора иракской государственной компании Oil Marketing Co. (SOMO) Алаа аль-Ясири. По его словам, Ирак готов увеличить отгрузки, как только ОПЕК достигнет соглашения по вопросу о том, каким образом члены организации будут повышать добычу.
В августе экспорт иракской нефти установит новый рекорд — около 3,595 млн баррелей в день по сравнению с 3,54 млн баррелей в день в июле.
Соглашение об ограничении добычи нефти между 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК вступило в силу в начале 2017 года. Оно предусматривает снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей нефти, а странами не-ОПЕК — на 558 тыс. баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года.
Россия обязалась в рамках соглашения ОПЕК+ сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн баррелей нефти.
В мае 2018 года стало понятно, что из-за падения добычи нефти в ряде стран сделка ОПЕК+ по сокращению производства перевыполняется на 47%, то есть добыча была снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. баррелей в день. Тогда министры говорили о превышении на 1 млн баррелей в день, который они хотят дополнительно поставить на рынок с 1 июля.
В итоге в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн баррелей в день, однако квоты между странами распределены не были.
В сентябре в Алжире пройдет встреча министерского комитета по мониторингу добычи ОПЕК+, в ходе которой, как ожидается, будут обсуждаться вопросы распределения квот.
"Если будут приняты решения о том, что рынку нужны дополнительные объемы, а мы, как сбытовая организация, убеждены, что они нужны рынку, то у Ирака есть возможность повысить (добычу)", — сказал аль-Ясири.
Вести Экономика: последние новости
Почему у рубля плохие перспективы? Мировые рынки погружаются в хаос Зампред ВЭБа Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У рубля плохие перспективы»58
Льготы отвяжут от пенсий21
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом69
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию323
Трамп смягчился: как это отразится на России9
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение